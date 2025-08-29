沖縄の「オリオンビール」がついに上場！“売り出し価格・配当利回り”想定は？ 優待内容「ビール詰め合わせ or Tシャツ」も確認

オリオンビールの歴史を見てみよう

オリオンビールの「新規公開時有価証券届出書」によると、太平洋戦争の終結から12年後の1957年、沖縄が米軍統治下であった中、オリオンビールの前身である「沖縄ビール株式会社」が創業されました。今の社名である「オリオンビール株式会社」は、1959年に公募により選ばれたものです。

2002年にはアサヒビール株式会社と資本業務提携を締結し、2003年からは沖縄県内での「アサヒスーパードライ」等の製造販売とアサヒビール商品の販売の業務提携をしています。

2019年3月には野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合と、カーライル・グループの関連投資ファンドが保有するCJP MC Holdings, L.P.によって構成されるオーシャン・ホールディングス株式会社が株式公開買付を実施し、オーシャン・ホールディングス株式会社の子会社に。

その後、上場を目指す方針のもと、上場する会社をオリオンビール社にするため、2022年12月にオーシャン・ホールディングス株式会社、オーシャン・ウェーブズ・ホールディングス株式会社、株式会社幸商事の3社を吸収合併しています。

オリオンビールは、観光・ホテル事業にも力を入れており、2024年6月に観光・ホテル事業の協業を主な目的として近鉄グループホールディングス株式会社との資本業務提携を行っています。

沖縄県へ旅行によく行く人は、「オリオンホテル」という建物を那覇市や本部町で見かけたことがあるのではないでしょうか。沖縄県在住の筆者も何度か訪れたことがありますが、こちらのビアバーで提供される「オリオンドラフト」は、雰囲気や歴史感も相まって格別です。

また、最近はレトロブームもあってか、沖縄県内外において「オリオンビール」に関連する各種のロゴを描いたTシャツなどが流行しており、ライセンス事業の売上高はグループ全体の1割に達するという報道もありました。時代とともに、オリオンビールの「稼ぐ場所」も移り変わっているようです。



上場時の想定価格と、配当・株主優待は？

有価証券届出書によると、オリオンビール上場時の1株当たりの売り出し価格は770円、時価総額は314億円程度と想定されています。

公表されている情報（配当性向50％、株主資本配当率7.5％）からすると、初回の配当金は1株あたり40円程度と予想されており、仮に上場当初の売り出し価格通りで株価が推移すると、「配当利回り」は5％を超え、記事執筆時点の東証プライム上場企業の平均配当利回りである2.46％を大きく上回ります。

上場後の経営方針や利益率が大きく変わらなければ、「配当株」としての投資が期待できるかもしれません。

加えて、1000株以上を保有する株主には「株主優待」が用意されており、毎年3月31日時点で保有株式数が1000株以上2000株未満の場合では「酒類製品6缶詰合せ」または「オリオンTシャツ（スタンダード）」が、2000株以上の場合は「酒類製品12缶詰合せ」または「オリオンTシャツ（プレミアム）」が選択できるとされています。

前記のとおり、「オリオンTシャツ」は沖縄への観光客を中心に人気が高まっている商品ですが、株主優待として商品をもらうには1000株以上、公開価格で株式を買えたとしても77万円以上が必要になりますので、「優待目当て」でオリオンビールの株式を買うという人は少ないでしょう。

オリオンビールは、沖縄県において数少ない「製造業」の会社で、戦後復興の象徴でもありました。戦後80年の節目となる今年、オリオンビールの上場は沖縄県民から大きな期待を集めています。

今回の株式上場は、外部資本を活用し、さらに成長を加速させるための一手と見ることもできます。上場後の値動きや会社経営について、筆者も沖縄県民の一員として注目したいと思います



まとめ

オリオンビール株式会社は、2025年9月25日に東京証券取引所プライム市場に上場することが承認され、沖縄県に本社を置く製造業として初の株式上場となります。有価証券届出書によると、オリオンビール上場時の1株当たりの売り出し価格は770円、時価総額は314億円程度と想定されています。

沖縄への観光客に人気の「オリオンTシャツ」が株主優待として用意されていますが、株主優待をもらうには1000株以上、公開価格で計算すると77万円以上の資金が必要になりますので、「優待目当て」で株を購入する人は少ないかもしれません。



出典

金融庁 オリオンビール株式会社 新規公開時 有価証券届出書

執筆者 : 山田圭佑

FP2級・AFP、国家資格キャリアコンサルタント