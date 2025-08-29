陸上男子200メートルで9月の世界選手権東京大会代表の鵜沢飛羽（22＝JAL）が29日、茨城県つくば市で練習を公開。中強度のダッシュや補強トレーニングを行った。

大舞台の開幕が迫り「自分の試合まで19日（予選が9月17日）。実感が湧かないけど、準備はできている。いつ走っても大丈夫だと思っている。心を整える方が大事」と心境を口にした。

23年世界選手権、昨夏のパリ五輪とも惜しくも準決勝敗退。今季は日本選手権を3連覇し、今月には日本歴代3位タイの自己ベスト20秒11をマーク。今大会に向けて山梨で合宿を行い、準備は順調だ。

末続慎吾が出した20秒03の日本記録更新も視野に入るが「決勝の舞台で走ることが一番」ときっぱり。「自分の立ち位置はギリギリ。同じレベルの人が数人いる。どっちに転がってもおかしくない」と言い「80〜120メートルくらいで先頭に立てばワンチャンあります。（もしそうなら）“おっ”と思った方が良いです」と見どころを解説した。

男子400メートルリレー代表、通称「リレー侍」入りもかねてから熱望。「世界リレーに行って結果を残して、走れると証明できた。リレーを走るためにやってきた練習もある。自分が走る以外はない。そのつもりです」と強調。

「オタク」であることも公言しており、過去にはアニメのキャラクターのポーズを繰り出している。決勝進出時の決めポーズについては「あるんですけど、誰にも言っていない。本番まで内緒です」と含み笑いで語った。