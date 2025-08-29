◇米女子ゴルフツアー FM選手権 第1日（2025年8月28日 米マサチューセッツ州 TPCボストン＝6598ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、姉妹同組で回った岩井明愛（23＝Honda）と岩井千怜（23＝Honda）がともに2アンダー70で回り、日本勢最上位の31位で発進した。

ツインズの直接対決は引き分けに終わった。5バーディー、3ボギーの姉・明愛は「千怜と組が一緒で楽しかった。自分のゴルフも悪くなくて、バーディーを獲れていた方で良かった」と振り返った。

1イーグル、3バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの妹・千怜は「イーグルを取れたのは凄く嬉しかった。収穫になった。組の雰囲気も良くてスムーズに回れた」とうなずいた。

仲良しの2人だが、この日は本気モードだった。明愛が「一緒の組だったので、負けた方がご飯をおごるという勝負をやっていた」と夕食代を賭けていたことを明かした。

1番、2番で明愛が連続バーディー発進すると、刺激を受けた千怜は2番パー5で第2打を1メートル弱につけてイーグルで対抗。ともにアグレッシブなプレーで競り合った。

14番、15番で連続バーディーを奪った千怜が1打リードして終盤を迎えたが、17番で明愛が2メートルにつけてバーディー。「1打差で負けていたので17番で取りたかった」ともくろみ通りドローに持ち込んだ。

トップと5打差で2日目に臨む。明愛は「変わらず、アグレッシブなゴルフで楽しんでいけたらいい」と話し、千怜は「どんどん狙って、今日も直ドラを1回できたので、そういう気持ちを持って頑張りたい」と力を込めた。2人とも攻めるゴルフで上位を目指す。