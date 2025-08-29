看護師の求人1万9,738件の給与を徹底調査！リアルな年収・給料はいくら？【2025年最新】

1.求人からわかった看護師のリアルな年収・給料

ジョブメドレーに掲載されている実際の求人情報（2025年8月時点、1万9,738件）から見えてくる転職市場における看護師の年収動向を解説します。

看護師の求人における平均年収は413.2万円

ジョブメドレーの求人から算出した2025年8月時点の看護師/准看護師の平均年収は、413万2,492円でした。これは、月収の総平均29万5,178円の12ヶ月分にボーナスとして月収の2ヶ月分を加えて計算した金額です。

なお、この集計には残業手当などの変動する手当は含まれていません。夜勤の有無や、労働時間などによっては、実際に受け取る金額は多くなる可能性があります。

【施設別】看護師（正職員）の年収ランキング

＊年収は「月給の総平均 × 14ヶ月（ボーナスは月給の2ヶ月分）」で試算。残業手当など月によって支給額が変動する手当は集計対象外のため、実際に支払われる賃金はこれより多くなる可能性があります。



ジョブメドレーに掲載中の正職員求人を施設別に見ると、最も平均年収が高いのは「訪問看護」の468.2万円でした。次いで「住宅型有料老人ホーム」の445.6万円 、「サービス付き高齢者向け住宅」の421.8万円と続きます。

この結果から、ニーズが増加している介護施設や在宅医療の現場では、人材確保のために高い給与を提示されていることがわかります。とくに訪問看護では、利用者の生活に直接関わり、一人でケアをおこなう場面も多いため、その専門性と責任の重さが給与に反映されていると考えられます。







病院・クリニックの診療科別の年収ランキング

病院・クリニックの診療科目別では、「美容外科・美容皮膚科」の年収が最も高く482.7万円となりました。次いで「総合診療科」の430.6万円、「緩和ケア科」の420.4万円と続きます。

美容外科・美容皮膚科の年収が高い背景には、自由診療が中心であることが挙げられます。保険診療とは異なり、医療機関が独自に価格を設定できるため、その収益が職員の給与に反映されやすくなっています。職場によっては、個人の実績に応じたインセンティブ制度を導入している場合もあります。

2位の総合診療科は、総合病院など比較的規模の大きい医療機関に設置されていることが多く、安定した経営基盤のもとで、福利厚生や給与体系が整っている傾向にあります。

【施設別】看護師（パート・アルバイト）の時給ランキング

パート・アルバイトの時給でも、「訪問看護」が1,916円で1位となりました。次いで「訪問入浴介護」の1,772円、「診療所」の1,770円 と続きます。

病院・クリニックの診療科別時給ランキング

時給ランキングでも「美容外科・美容皮膚科」の1,884円がトップです。次いで「総合診療科」の1,778円、「緩和ケア科」の1,771円と続きます。

【エリア別】年収が高い地域ランキング1位は首都圏

エリア別の平均年収が最も高かったのは「首都圏」の454.2万円でした。次いで「近畿」の420.3万円 、「東海」の414.3万円と、都市部を含むエリアが上位を占めています。これは、物価の高い地域や人材確保の競争が激しい地域では、給与水準が高く設定されているためと考えられます。

2.厚生労働省・日本看護協会のデータから見る看護師の年収・給料

ここからは、以下のデータに基づき、看護師の年収を詳しく見ていきます。

参照 公益社団法人日本看護協会｜2024年度 「看護職員の賃金に関する実態調査」 公益社団法人日本看護協会｜2024年 病院看護実態調査 報告書 厚生労働省｜令和6年賃金構造基本統計調査

【施設別】平均年収は「病院」がトップ

月収 ボーナス 年収 病院 38万2,093円 118万2,440円 576万7,556円 訪問看護ステーション 34万7,181円 94万9,091円 522万1,450円 診療所 35万857円 93万9,910円 515万194円 介護系サービス 35万1,599円 100万2,262円 511万5,263円

参照元：日本看護協会｜2024年度 「看護職員の賃金に関する実態調査」

日本看護協会の調査によると、正規雇用・フルタイムで働く看護師の平均給与総額は、「病院」が576.8万円と最も高く、次いで「訪問看護ステーション」の522.1万円、「診療所」の515万円、「介護型サービス」の511.5万円と続きます。

ジョブメドレーの求人データでは「訪問看護」がトップでしたが、この調査では「病院」が上回る結果となりました。これは、日本看護協会の調査が、勤続年数の長い人や管理職の割合が高いことが理由として考えられます。

ジョブメドレーの求人データはより良い条件を探すための参考に、日本看護協会の実績データは今の自分の収入が高いか低いかを知るための参考として活用してみてください。

【年齢別】年収のピークは40代後半、50代以降は微減の傾向

日本看護協会｜2024年度 「看護職員の賃金に関する実態調査」より作成

＊年収は「平均税込給与総額 × 14ヶ月（ボーナスは月給の2ヶ月分）」で試算



病院勤務の看護師の年収は、20～24歳の456.3万円から年齢とともに上昇し、45～49歳で589.6万円のピークを迎えます。しかし、50～54歳では579.6万円とやや減少しています。これは、夜勤回数を減らしたりするなど、働き方の変化が影響している可能性が考えられます。

【経験年数別】15年目以降は平均年収500万円超え

令和6年賃金構造基本統計調査より作成

＊10人以上の組織の平均月収×12ヶ月＋ボーナス



厚生労働省の調査では、経験年数に応じて年収が上がっていく傾向があります。キャリアの初期は平均年収334.2万円からスタートし、1～4年で年収は約104万円増加します。これは、各種手当や賞与が満額支給されるようになることが大きな要因です。

その後も経験を積むごとに年収は増加し、15年以上では527.6万円に達します。この年代の上昇幅が大きい理由として、看護師長や看護部長などの管理職に就く人の割合が増えることが挙げられます。

【新卒】初任給は全産業平均より約5万円高い

日本看護協会｜2024年度 「看護職員の賃金に関する実態調査」

一般社団法人労務行政研究所｜2024年度 決定初任給の最終結果より作成

看護師の初任給は、学歴問わず全産業よりも高い水準にあります。資格を要する専門職であることがその理由です。

なお、学歴による大差はありません。専門学校卒は研修による実務経験から即戦力として期待される一方、大卒・院卒は専門分野を学ぶことでキャリアの選択肢が広がります。

都道府県別の看護師の初任給はこちらˇ

新卒 大卒 北海道 27万231円 27万6,652円 青森県 27万494円 27万5,476円 岩手県 26万8,264円 27万6,926円 宮城県 27万2,385円 28万377円 秋田県 26万3,109円 27万2,553円 山形県 26万505円 26万9,960円 福島県 26万2,421円 27万3,407円 茨城県 27万928円 27万7,119円 栃木県 27万1,218円 27万5,839円 群馬県 27万8,698円 28万5,183円 埼玉県 28万4,933円 29万2,670円 千葉県 30万354円 30万5,542円 東京都 30万3,621円 31万531円 神奈川県 29万8,738円 30万6,721円 新潟県 26万2,413円 26万9,071円 富山県 26万2,536円 27万2,961円 石川県 27万3,858円 28万3,323円 福井県 25万8,649円 27万739円 山梨県 26万1,950円 26万9,705円 長野県 26万5,920円 27万5,706円 岐阜県 27万8,851円 28万5,443円 静岡県 28万8,028円 29万6,611円 愛知県 29万818円 29万8,745円 三重県 27万3,385円 28万3,813円 滋賀県 29万432円 29万5,990円 京都府 28万29円 28万9,303円 大阪府 28万9,357円 29万6,571円 兵庫県 28万3,109円 29万922円 奈良県 28万4,433円 29万2,382円 和歌山県 25万7,395円 26万8,797円 鳥取県 26万5,814円 27万4,044円 島根県 26万8,011円 27万3,059円 岡山県 26万8,594円 27万6,794円 広島県 26万5,211円 27万4,023円 山口県 26万3,087円 27万2,408円 徳島県 27万5,038円 28万1,763円 香川県 26万7,817円 27万9,292円 愛媛県 25万5,994円 26万1,501円 高知県 25万5,730円 26万3,507円 福岡県 26万4,912円 27万2,487円 佐賀県 26万5,671円 27万3,698円 長崎県 26万620円 27万2,478円 熊本県 25万5,413円 26万2,938円 大分県 25万6,038円 26万6,208円 宮崎県 24万6,931円 25万3,479円 鹿児島県 25万909円 26万1,825円 沖縄県 26万1,822円 26万6,925円 都道府県 高卒＋3年課程新卒 大卒 北海道 27万231円 27万6,652円 青森県 27万494円 27万5,476円 岩手県 26万8,264円 27万6,926円 宮城県 27万2,385円 28万377円 秋田県 26万3,109円 27万2,553円 山形県 26万505円 26万9,960円 福島県 26万2,421円 27万3,407円 茨城県 27万928円 27万7,119円 栃木県 27万1,218円 27万5,839円 群馬県 27万8,698円 28万5,183円 埼玉県 28万4,933円 29万2,670円 千葉県 30万354円 30万5,542円 東京都 30万3,621円 31万531円 神奈川県 29万8,738円 30万6,721円 新潟県 26万2,413円 26万9,071円 富山県 26万2,536円 27万2,961円 石川県 27万3,858円 28万3,323円 福井県 25万8,649円 27万739円 山梨県 26万1,950円 26万9,705円 長野県 26万5,920円 27万5,706円 岐阜県 27万8,851円 28万5,443円 静岡県 28万8,028円 29万6,611円 愛知県 29万818円 29万8,745円 三重県 27万3,385円 28万3,813円 滋賀県 29万432円 29万5,990円 京都府 28万29円 28万9,303円 大阪府 28万9,357円 29万6,571円 兵庫県 28万3,109円 29万922円 奈良県 28万4,433円 29万2,382円 和歌山県 25万7,395円 26万8,797円 鳥取県 26万5,814円 27万4,044円 島根県 26万8,011円 27万3,059円 岡山県 26万8,594円 27万6,794円 広島県 26万5,211円 27万4,023円 山口県 26万3,087円 27万2,408円 徳島県 27万5,038円 28万1,763円 香川県 26万7,817円 27万9,292円 愛媛県 25万5,994円 26万1,501円 高知県 25万5,730円 26万3,507円 福岡県 26万4,912円 27万2,487円 佐賀県 26万5,671円 27万3,698円 長崎県 26万620円 27万2,478円 熊本県 25万5,413円 26万2,938円 大分県 25万6,038円 26万6,208円 宮崎県 24万6,931円 25万3,479円 鹿児島県 25万909円 26万1,825円 沖縄県 26万1,822円 26万6,925円 参照：公益社団法人日本看護協会｜2024年 病院看護実態調査 報告書

【役職別】キャリアアップで年収は大きく変わる

日本看護協会｜2024年度 「看護職員の賃金に関する実態調査」より作成

＊病院経営者は集計対象がいないためデータなし

看護師の年収は、役職によって大きく変わります。病院勤務の場合、スタッフ（非管理職）の平均年収は530万円ですが、主任・副看護師長クラスの中間管理職になると631.5万円へと約100万円増加します。さらに、看護師長クラスで676.4万円、看護部長・副看護部長クラスでは818.1万円に達します。

【施設規模別】病院の規模が大きいほど年収は高い

日本看護協会｜2024年度 「看護職員の賃金に関する実態調査」より作成

＊勤続10年、31～32歳の非管理職看護師のモデル賃金

＊年収は「平均税込給与総額 × 14ヶ月（ボーナスは月給の2ヶ月分）」で試算

施設規模別に年収を見ると、規模が大きい施設ほど給与が高い傾向があります。99床以下の施設の平均年収455.8万円に対し、500床以上の施設は521.7万円と、約66万円の差があります。

大規模病院は経営基盤が安定していることに加え、教育体制や福利厚生が充実していることが多く、待遇の良さが支給額にも反映されていると考えられます。

【都道府県別】トップは東京都の568.9万円

地域 月収 ボーナス 年収 全国 36万3,500円 83万5,000円 519万7,000円 北海道 36万3,900円 75万6,600円 512万3,400円 青森 32万5,800円 80万3,800円 471万3,400円 岩手 33万9,400円 105万7,900円 513万700円 宮城 37万2,400円 91万4,900円 538万3,700円 秋田 34万6,900円 97万5,400円 513万8,200円 山形 34万6,200円 92万1,800円 507万6,200円 福島 32万4,600円 81万7,900円 471万3,100円 茨城 35万5,900円 76万1,700円 503万2,500円 栃木 35万8,900円 96万6,000円 527万2,800円 群馬 37万6,700円 86万7,400円 538万7,800円 埼玉 37万800円 66万4,000円 511万3,600円 千葉 35万4,500円 84万6,600円 510万600円 東京 40万5,600円 82万1,900円 568万9,100円 神奈川 38万8,900円 79万5,800円 546万2,600円 新潟 35万3,600円 83万9,100円 508万2,300円 富山 35万4,800円 85万1,400円 510万9,000円 石川 34万4,000円 78万5,500円 491万3,500円 福井 34万2,000円 89万7,900円 500万1,900円 山梨 35万6,800円 89万5,700円 517万7,300円 長野 35万8,100円 85万200円 514万7,400円 岐阜 33万8,000円 74万400円 479万6,400円 静岡 36万800円 88万7,400円 521万7,000円 愛知 37万2,700円 94万8,600円 542万1,000円 三重 35万2,900円 82万1,200円 505万6,000円 滋賀 36万7,800円 78万1,500円 519万5,100円 京都 38万9,700円 96万3,800円 564万200円 大阪 37万7,500円 106万8,300円 559万8,300円 兵庫 35万7,400円 84万4,600円 513万3,400円 奈良 37万9,300円 87万5,700円 542万7,300円 和歌山 35万1,500円 84万4,200円 506万2,200円 鳥取 34万500円 72万2,700円 480万8,700円 島根 33万4,300円 81万5,500円 482万7,100円 岡山 34万3,600円 76万7,700円 489万900円 広島 35万7,700円 80万2,200円 509万4,600円 山口 34万2,900円 98万4,400円 509万9,200円 徳島 33万1,900円 84万5,900円 482万8,700円 香川 35万1,700円 75万3,000円 497万3,400円 愛媛 32万1,400円 75万1,200円 460万8,000円 高知 33万4,300円 88万7,900円 489万9,500円 福岡 33万6,600円 68万500円 471万9,700円 佐賀 32万3,900円 76万1,100円 464万7,900円 長崎 34万1,700円 90万800円 500万1,200円 熊本 31万7,500円 86万8,400円 467万8,400円 大分 31万600円 73万9,900円 446万7,100円 宮崎 30万3,600円 69万3,900円 433万7,100円 鹿児島 30万2,300円 64万1,500円 426万9,100円 沖縄 31万6,900円 63万1,600円 443万4,400円

参照元｜ 令和6年賃金構造基本統計調査

＊年収は月収 × 12ヶ月 + ボーナス

月収 ボーナス 年収 東京 40万5,600円 82万1,900円 568万9,100円 京都 38万9,700円 96万3,800円 564万200円 大阪 37万7,500円 106万8,300円 559万8,300円 神奈川 38万8,900円 79万5,800円 546万2,600円 奈良 37万9,300円 87万5,700円 542万7,300円

続きを見る年収上位ランキングTOP5

厚生労働省の調査を基にした都道府県別の年収ランキングでは、東京都が568.9万円でトップでした。次いで京都府の564万円 、大阪府の559.8万円と続きます。大都市圏で年収が高い傾向にありますが、地方でも賞与額などによって年収が高くなるケースも見られます。

ほかの医療職種との比較

月収 ボーナス 年収 看護師 36万3,500円 83万5,000円 519万7,000円 医師 102万5,900円 106万9,300円 1,338万100円 薬剤師 43万800円 82万3,600円 599万3,200円 助産師 39万9,600円 101万400円 580万5,600円 診療放射線技師 37万5,600円 99万1,300円 549万8,500円 保健師 35万1,100円 99万9,200円 521万2,400円 臨床検査技師 34万3,300円 92万3,800円 504万3,400円 リハビリ職＊ 31万1,400円 70万4,700円 444万1,500円 准看護師 29万4,300円 64万100円 417万1,700円

参照元｜令和6年賃金構造基本統計調査

＊10人以上の組織が対象

＊リハビリ職は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士

厚生労働省の調査によると、医師の平均年収が1,338万円と最も高く、次いで薬剤師の599.3万円、助産師の580.5万円と続きます。

3.看護師の給料を上げるには？

専門看護師や認定看護師などの上位資格を取得すれば、資格手当や昇給が期待できます。職場によっては、研修中の給与を保証するなどの資格取得支援制度があるため、まずは勤務先の制度を確認し、自身のキャリアプランに合った資格を検討してみてください。

夜勤を増やす

夜勤は、深夜割増賃金に加えて夜勤手当が支給されるため、収入アップにつながります。

日本看護協会の調査によると、2024年時点での病院の夜勤手当の平均額は、二交替制で1回あたり1万1,815円、三交替制の深夜勤で5,715円です。また、日本医療労働組合連合会の調査によると、介護施設における看護職員の夜勤手当の平均額は、二交替制で8,717円、三交替制の深夜勤で4,253円となっています。

ただし、体調管理が不可欠なため、自身のライフスタイルと相談しながら検討してください。

キャリアアップを目指す

昇進は年収を大きく左右する要素です。役職別データで見たように、スタッフから主任クラスへ昇進すると、平均年収は約100万円アップします。

また、到達目標を段階的に示すクリニカルラダー制度を採用している場合、等級に応じた昇給がある事業所もありますので、勤務先の評価制度を確認してください。

副業をする

看護師の資格を活かせる副業は、夜勤専従や訪問入浴、健診センターなど多岐にわたります。とくに、専門性が求められるアルバイトでは時給2,000円を超えることも珍しくありません。

ただし、公務員は原則副業禁止であり、民間の職場でも就業規則で禁止されている場合があるため、必ず事前に確認してください。

条件の良い職場へ転職する

現在の職場で昇給が見込めない場合は、より条件の良い職場へ転職するのも有効な手段です。看護師の給与は、働く地域や職場によって大きく異なります。

ただし、給与面だけで転職すると、業務内容や会社の方針などが希望と異なり、入職後にギャップを感じることもあります。自分の希望や価値観と照らし合わせながら、総合的に判断することが大切です。

ジョブメドレーでは、地域や、給与額、手当の種類など、細かく条件を絞って求人を検索できます。自身の今後のキャリアプランと照らし合わせながら、納得のいく職場探しをしてみてください。

