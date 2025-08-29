高知市は、新たなシティプロモーション事業を始める。

「こっち！こっち！」を「シティフレーズ」として、第１弾となるＰＲ動画（１５秒）をポータルサイトで配信開始。ＰＲグッズには、フレーズがデザインされた名刺として利用可能なカードと、鳴子に見立てたうちわを製作した。（田岡寛久）

市の情報発信力を高めるため、主に２０〜３４歳の若者世代へ効果的なプロモーションを展開する予定。シティフレーズは、「こうち」と「こっち」をかけており、市民の「やっぱり、こっちがいい」と市外、県外の人に対する「こっちにおいで！こっちがいいよ！」という意味が込められている。

動画では、桑名龍吾市長や移住してきた若者らが「こっち、こっち」と関心を誘い、ポータルサイト上の観光や移住、若者支援、子育て支援などの取り組みの紹介へといざなう。テレビＣＭでも流す。２種類のカードはポータルサイトからダウンロードして、名刺などに利用可能。うちわはイベントなどで配布する。

９月には、全員が歯科医師の男性４人グループで、市のＰＲ大使「ＧＲｅ４Ｎ ＢＯＹＺ（グリーンボーイズ）」がつくるＰＲソングと連動した、第２弾の動画を制作する。

１０月からは、絵本作家の柴田ケイコさんによる複数のキャラクターがデザインされた候補をもとに、市のシンボルとなる「シティマーク」を市民の投票で決定する「シティマーク総選挙」を実施。決定したマークの「シティキャラクターおなまえ投票」も行う。

７月に開いた記者会見で、桑名市長は「市の認知度やブランド力の向上、関係人口、移住・定住人口の増加につなげるため、熱量を高めていきたい」と意気込みを述べた。