Minimal秋限定♡濃厚「焼き芋のチョコレートドリンク」登場

Minimalから秋限定の新作チョコレートドリンクが登場。千葉県・石田農園の濃厚な金蜜芋を贅沢に使用し、カカオ70％以上の高カカオチョコレートと合わせた濃厚ながら後味軽やかな一杯です。ホイップクリームやブロンドチョコレート、角切り焼き芋をトッピングしたリッチな仕上がりで、2025年9月1日より全国のMinimal全店舗で順次発売されます。秋のひとときを心地よく彩る限定ドリンクです♡

金蜜芋の甘みを引き立てる贅沢な仕立て

アイス

ホット

「金蜜芋のチョコレートドリンク」は、濃厚な金蜜芋の甘みとガーナ・ハイチ産の高カカオチョコレートをブレンド。

ホイップクリーム、ブロンドチョコ、金蜜芋特製ソース、角切り焼き芋を重ね、素材の存在感を存分に楽しめます。

アイスにはコーヒーをひとさじ加え爽やかな余韻を、ホットには生クリームでまろやかさと深みをプラス。価格は税込890円で、テイクアウト・イートイン共に楽しめます。

秋の限定ドリンクで特別なひとときを

販売は2025年9月1日からMinimal富ヶ谷本店、代々木上原、麻布台ヒルズ、祖師ヶ谷大蔵店で順次開始。ホットは10月1日より提供予定で、販売期間は11月末までを予定しています。

祖師ヶ谷大蔵店のみ発売日が9月3日となるのでご注意ください。秋限定の金蜜芋ドリンクは、テイクアウトでも楽しめるので、散歩やショッピングのお供にもおすすめです♪

秋の味覚を贅沢に楽しむMinimalの一杯

秋限定の「金蜜芋のチョコレートドリンク」は、甘く濃厚な金蜜芋と高カカオチョコレートの絶妙なバランスが魅力。

ホイップやブロンドチョコ、角切り焼き芋を重ねた贅沢な一杯は、秋のひとときを特別に彩ります。

Minimal各店で9月1日より販売開始（祖師ヶ谷大蔵店は9月3日）、ホットは10月1日から。秋限定の贅沢ドリンクで、甘く豊かな時間を楽しんでみませんか♡