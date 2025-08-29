お笑いタレント有吉弘行（51）が29日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時半）に20年ぶりのゲスト生出演。NHK大河ドラマ「べらぼう」に服部半蔵役で初出演することについて言及した。

有吉の大河初出演は24日放送のNHK総合「有吉のお金発見突撃!カネオくん べらぼう＆豪華コラボ!花の都・江戸SP!」内で発表された。「来ましたよ！ 服部半蔵です！」と切り出すと、パーソナリティーの放送作家高田文夫氏（77）は「カネオちゃんでやってたよ、特集。有吉ウオッチャーだから」とコメントした。

この日の放送にはダチョウ倶楽部の肥後克広と寺門ジモンもゲスト出演。寺門から「役者の有吉ってあんまり見たことないからうれしいわ」と言われ、高田氏からも「どんな感じなの？ ちょっとやってみて」と投げかけられた。

有吉は大真面目に「江戸からの知らせによりますと…」とセリフを再現し「おちゃらける役じゃないんで」とキッパリ。高田氏からすかさず「おちゃらけないよ、大河なんだから！」とツッコミが入った。

そして高田氏から「俳優有吉」継続について聞かれ、有吉は「この芝居によりますね。あとは視聴者の声ですから。これにかかってます。何とか何とか主演までいってやろうと。もちろんですよ！ 事務所の力がないのに大河の主演やりたいっていうのがね！」と意気込んだ。

同番組で高田文夫氏は月・金曜パーソナリティー。松村邦洋は金曜パーソナリティー、磯山さやかは金曜進行。