『ちはやふる』で話題の藤原⼤祐、10．24にパーソナルブック発売！ 幼少期の秘蔵カットや男らしい撮り下ろし写真など収録
ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の折江懸⼼役で話題の俳優でシンガーソングライターの藤原大祐のパーソナルブック『FeaT.』が、10月24日（金）に発売される。
【写真】クールに決めたカッコいいショットも 『FeaT.』掲載カットほか
■藤原「とても満足度の高い1冊に」
2003年10月5日生まれ、東京都出身の藤原は、ドラマ『おじさんはカワイイものがお好き。』『柚木さんちの四兄弟。』『リビングの松永さん』など話題作に出演し、現在、ドラマ『ちはやふるーめぐりー』の折江懸心役で注目度が急上昇している俳優。待機作に映画『俺ではない炎上』（9月26日公開）や『（LOVE SONG）』（10月31日公開）などがあるほか、シンガーソングライターとしても活躍中だ。
今回発売が決まった『FeaT.』は、2022年の10代ならではの姿から2025年に見せた男らしさまで多彩に撮り下ろした写真、幼少期の秘蔵カットや私服コーデ解説、自ら描いたイラストや撮った写真、素直な胸の内を語ったロングインタビューなどを収録した、＜藤原大祐大全＞とも呼ぶべき、永久保存版のパーソナルブック。
藤原は「この本は、僕が17歳の時に発案された企画で、それから今までの4年間の軌跡を1つの作品にしていただきました」と制作過程を振り返り、「『変化』を時間と共に振り返りながら、『変化していないモノ』を探していただけると、『藤原大祐』をより知っていただけるのではないかと思います。とても満足度の高い1冊になりました。この本がまた、誰かの人生の軌跡の1つになることを願っています」とコメントしている。
併せて、発売を記念した対面イベント“お渡し会”も、10月25日（土）に東京で、10月26日（日）に大阪で開催されることも決定。2ショットチェキ撮影特典も設けられる。
さらに、9月5日（金）の12時00分から9月12日（金）の23時59分までの期間に「アスマート」または「ワニブックススペシャルエディション」で予約購入すると、全員に藤原大祐直筆サイン入りの本書を届けるという。
藤原大祐パーソナルブック『FeaT.』は、10月24日（金）に発売。
