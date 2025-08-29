ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・糸島市で原野火災の情報 飯原の飯原公民館付近 無届… 【続報】福岡・糸島市で原野火災の情報 飯原の飯原公民館付近 無届けの疑火災行為と判明（8月29日午後1時11分ごろ） 【続報】福岡・糸島市で原野火災の情報 飯原の飯原公民館付近 無届けの疑火災行為と判明（8月29日午後1時11分ごろ） 2025年8月29日 13時30分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県糸島市災害発生情報によると、29日午後1時11分ごろ、同市飯原の飯原公民館付近で原野火災が発生している。無届けによる疑火災行為と判明した。火災扱いとはしない。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ JR香椎線和白駅で沿線火災によるダイヤの乱れ（8月29日午後0時43分ごろ発生） 福岡市東区の建物火災で消防隊出動 和白3丁目9番付近（8月29日午後0時41分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 長野, 在宅医療, フローリング, 伊東市, マンション, リペア工事, 射出成形機, 工場, ネジ, 寺田屋