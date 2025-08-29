ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR香椎線和白駅で沿線火災によるダイヤの乱れ（8月29日午後0時43分ご… JR香椎線和白駅で沿線火災によるダイヤの乱れ（8月29日午後0時43分ごろ発生） JR香椎線和白駅で沿線火災によるダイヤの乱れ（8月29日午後0時43分ごろ発生） 2025年8月29日 13時21分 リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によると、29日午後0時43分ごろ、上り普通列車（香椎12時38分発西戸崎行）が走行中、香椎線和白駅で沿線火災によるダイヤ乱れが発生した。同1時1分現在、同線西戸崎〜香椎の上下線で遅れが出ている。▶JR九州・運行情報 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト JRで不正乗車続出 性善説か性悪説か JR福北ゆたか線吉塚〜柚須で乗務員が踏切の遮断機折損を発見 処置のため直方〜博多で列車に遅れ（8月29日午前9時34分ごろ発生） JR吉塚駅で乗客トラブル 鹿児島線門司港〜鳥栖の上下線で遅れ（8月29日午前8時16分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） 置床工事, 仏壇, 老後, 介護タクシー, リハビリ, 墓, 法要, 金属加工, 鎌倉, 老人ホーム