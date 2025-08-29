JR九州によると、29日午後0時43分ごろ、上り普通列車（香椎12時38分発西戸崎行）が走行中、香椎線和白駅で沿線火災によるダイヤ乱れが発生した。同1時1分現在、同線西戸崎〜香椎の上下線で遅れが出ている。

▶JR九州・運行情報