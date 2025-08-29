韓国俳優のソン・ジュンギ(39)が、29日に都内で行われたダブル主演ドラマ「マイ・ユース（My Youth）」記者発表会に出席。よく訪れる日本の観光地を明かした。

笑顔で登場したソンは「ドラマ『マイ・ユース』に出演させて頂いたソン・ジュンギです。どうぞ、よろしくお願いいたします」と流ちょうな日本語であいさつ。ダブル主演のチョン・ウヒも登壇し「こんにちは、チョン・ウヒです。お会いできて本当にうれしいです」と日本語で続けた。

プライベートでもよく訪れる日本。東京に来ることが多いが「身体を休めたい時は軽井沢によく行く。去年も行きましたし、富士山にも行きました」と笑顔。過去に青森で行った、主演ドラマ「優しい男」の撮影を振り返り「とても綺麗で素敵な場所なので、また行きたいなという風に思いますね」とした。

また、最近見た日本作品で北海道の自然を目にし「雪が降り積もった北海道がとてもいいなと思った」という。「雪が積もった頃の北海道を久しぶりに見てみたいと思います」と心躍らせた。

今回は、同ドラマプロモーションのための来日。日本食が大好きだが「まだ食べられていない」と悔しい表情を浮かべ「うなぎ、おいしいです〜」と日本語でコメント。「日本のコンビニで売っている食べ物っていうのも大好きなので、コンビニで色んなもの、好きなものを食べたい」とほほえんだ。

つらい青春時代を過ごした主人公が、初恋の人との再会を経て、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描いた同作。「太陽の末裔〜Love Under The Sun〜」「ヴィンチェンツォ」「財閥家の未息子〜Reborn Rich〜」など、数多くのヒット作の主演を務め、日本でも多くのファンの心を鷲づかみにしてきた“韓流界のプリンス”ソンにとって、9年ぶりのロマンス作品出演となる。

同作は、フジテレビが運営する動画配信サービス FODにて2025年9月5日(金)より、独占配信される。