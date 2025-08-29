タレントのYOU（60）が28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）にゲスト出演。高校卒業後の2年間について語った。

高校ではクラスの中心人物だったというYOU。しかし卒業後はクラブ通いをしていたといい、高校卒業後の進学先について聞かれると「大学ね、6個受けた。で、5個落ちたの」と打ち明けた。

唯一合格した大学も「1個ひっかかってるところは、全然行きたくないところだったから行かなかった」と告白。「専門学校に行ったの。とにかく働きたくなかったの」と語り、共演したテクノバンド「電気グルーヴ」のピエール瀧は「我々が20代の頃の当時の社会は、とりあえず社会に出ることを先延ばしにしてもなんとかなる受け皿はありましたよね」と補足した。

さらにYOUは「若い方が聞いてたら申し訳ないんだけど、そんなどうでもいい時代だった。とにかく働かないためには、学生にならなきゃと思って、専門学校に行って」と吐露。「専門学校に行くなんてただの言い訳で。要はそこに籍を置きながら、24時間フリースタイルってことでしょ？」というピエールの言葉にも「そう」と答え、「授業サボって、夕方起きて、クラブ行って。朝みんなで飯食って寝て。また夕方起きてクラブ行って…みたいな」と当時の生活を振り返っていた。