¥¤¥±¥á¥ó´Ú¹ñÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×Î®¤Á¤ç¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡9Ç¯¤Ö¤ê¥í¥Þ¥ó¥¹ºî¼ç±é
¡¡¿Íµ¤´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®(39)¤¬¡¢29Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥Ö¥ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡×µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥½¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡Ù¤Ç¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ®¤Á¤ç¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤âÅÐÃÅ¤·¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤Ç¤¹¡£¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Ä¤é¤¤ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢½éÎø¤Î¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢Îø°¦¤â¿ÍÀ¸¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±ºî¡£¡ÖÂÀÍÛ¤ÎËöêã¡ÁLove Under The Sun¡Á¡×¡Ö¥ô¥£¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡×¡ÖºâÈ¶²È¤ÎÌ¤Â©»Ò¡ÁReborn Rich¡Á¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡È´ÚÎ®³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»ý¤Ä¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£ÂæËÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â´¶Æ°¡£¤½¤·¤ÆÀÚ¤Ê¤µ¡¢¤È¤¤á¤¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¥ç¥ó¤È¤Î¡È¥±¥ß¡ÊÁêÀ¡Ë¡É¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥½¥ó¤È¥Á¥ç¥ó¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ï1ÈÖ¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¤È¤¤á¤¤ò´¶¤¸¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹ FOD¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î5Æü(¶â)¤è¤ê¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£