お笑いタレント有吉弘行（51）が29日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時半）にゲスト生出演。20年ぶりの出演で、過去に同番組のリポーターとしてフジテレビ元専務の大多亮氏（66）に激しいツッコミを入れていたことが判明した。

パーソナリティーの放送作家高田文夫氏（77）は過去に「竜兵会」に参加。当時仕事がなかった有吉に同番組のリポーターをお願いしていた。高田氏が「フジテレビ行ってさ、トレンディードラマで調子乗ってるやつがいるからさ、リポートしてくれよって。1発目」と説明すると、有吉は「まさか、あんな大罪人だとは思ってなかった。怪しい男でしたね。ガンガン、ツッコませてもらって」と笑ってコメント。ラジオブース内は大爆笑だった。

高田氏は当時の有吉のツッコミを評価し「ものすごかったんだよ。大多が今みたいにキャラクター出てない時代に。その時代にガンガン、トレンディードラマの悪口言って。あれが面白くてさ」と語った。

高田氏は有吉が登場する前にも大多氏へのリポートについて言及。「第1回が今日新聞記事になってるけど、大多専務。そこ行ってリポートして。めちゃくちゃなリポートして。大多くんが一番いい時だろ？ 行ったんだよ、そしたら爆笑でさ。人を人と思わないからさ。有吉、失うものないから。どんどん行ったのよ」と当時を回想。「当時はみんな業界が聴いてたから。有吉面白いじゃないかよって。それで大復活できた」と語っていた。

オンエア前日の28日にフジテレビは、同局の第三者委員会が認定した元タレント中居正広氏（53）の「性暴力」を巡る一連の問題で、港浩一前社長（73）と大多亮元専務（66）に計50億円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴したと発表した。

今放送にはダチョウ倶楽部の肥後克広と寺門ジモンもゲスト出演。同番組で高田文夫氏は月・金曜パーソナリティー。松村邦洋は金曜パーソナリティー、磯山さやかは金曜進行。