¡Ú19Ëü¤¤¤¤¤Í¡Û¾Æ¤¤½¤ÐUFO¡¢ÅòÀÚ¤ê¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ô¥¢¥¹ÇúÃÂ! -¡Ö¤Û¤·¤¤WWW¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ô¥¢¥¹¤·¤Æ¤ë½÷»Ò¤¤¤¿¤é¹û¤ì¤ë¡×¡ÖÅòÀÚ¤ê¼ºÇÔ¤·¤È¤ë¤ä¤ó¤±¡×¤ÈÂç¥Ð¥º¥ê
ÆüÀ¶¾Æ¤½¤ÐU.F.O.¸ø¼°¤¬¡¢ÅòÀÚ¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ô¥¢¥¹¤òÀ©ºî&¸ø³«¤·¤¿¤È¤³¤íÂç¥Ð¥º¥ê! ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¥Ô¥¢¥¹ÇúÃÂ¤Ç¤¹!!
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÅòÀÚ¤ë¤Î¤¬¤ª¤·¤ã¤ì
(@nissin_u_f_o¤è¤ê°úÍÑ)
¤³¤ì¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼ª¤¿¤Ö¤òºÌ¤ë¾Æ¤½¤ÐU.F.O.¤È¤¤¤¤¡¢ÅòÀÚ¤ê¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤¤¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê! ¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢±óÌÜ¤Ë¸«¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¥Ô¥¢¥¹¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤·¤¤WWWWWWWW¡×¡Öº£¤Û¤É½÷¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿»ö¤Ï¤Ê¤¤!¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ô¥¢¥¹¤·¤Æ¤ë½÷»Ò¤¤¤¿¤é¹û¤ì¤ë¼«¿®¤¢¤ë¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤È¯ÁÛ Î®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¡Ö¾¦ÉÊ²½¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬Â³¡¹¤È¡£¼¹É®»þÅÀ¤Ç¡¢19ËüÄ¶¤¤¤¤¤Í¤ÎÂç¥Ð¥º¥ê¤Ç¤¹!
¤Þ¤¿¡¢¤ªÅò¤¬¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡ÖÅòÀÚ¤ê¼ºÇÔ¤·¤È¤ë¤ä¤ó¤±¡×¡ÖÌÍ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡×¡Ö¤½¤Î¿§¤Î¤ªÅò¤Ã¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¥½¡¼¥¹ÀèÆþ¤ì¤·¤¿?¡×¡Ö¤³¤Î¿§¤Ï¥½¡¼¥¹¤¤¤ì¤Æ¤â¤¦¤Æ¤ë¤ä¤ó¤Êw¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤ÎÍò¡£
¤¿¤À¤Î¤ªÅò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÌÍ¡×¤ä¡Ö¥½¡¼¥¹Æþ¤ê¤Î¤ªÅò¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¡£ÆüÀ¶¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤â(⁉)¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í(¾Ð)¡£
¤ª¤Þ¤±¤ä¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ê¤É¡¢¾¦ÉÊ²½¤òË¾¤àÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢¼ª¸µ¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÅòÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤!! ÆüÀ¶¤µ¤ó¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹!
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÅòÀÚ¤ë¤Î¤¬¤ª¤·¤ã¤ì pic.twitter.com/OnaV472Mo1- ÆüÀ¶¾Æ¤½¤ÐU.F.O.¸ø¼° (@nissin_u_f_o) August 25, 2025
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÅòÀÚ¤ë¤Î¤¬¤ª¤·¤ã¤ì
(@nissin_u_f_o¤è¤ê°úÍÑ)
¤³¤ì¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼ª¤¿¤Ö¤òºÌ¤ë¾Æ¤½¤ÐU.F.O.¤È¤¤¤¤¡¢ÅòÀÚ¤ê¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤¤¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê! ¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢±óÌÜ¤Ë¸«¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÅò¤¬¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡ÖÅòÀÚ¤ê¼ºÇÔ¤·¤È¤ë¤ä¤ó¤±¡×¡ÖÌÍ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡×¡Ö¤½¤Î¿§¤Î¤ªÅò¤Ã¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¥½¡¼¥¹ÀèÆþ¤ì¤·¤¿?¡×¡Ö¤³¤Î¿§¤Ï¥½¡¼¥¹¤¤¤ì¤Æ¤â¤¦¤Æ¤ë¤ä¤ó¤Êw¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤ÎÍò¡£
¤¿¤À¤Î¤ªÅò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÌÍ¡×¤ä¡Ö¥½¡¼¥¹Æþ¤ê¤Î¤ªÅò¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¡£ÆüÀ¶¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤â(⁉)¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í(¾Ð)¡£
¤ª¤Þ¤±¤ä¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ê¤É¡¢¾¦ÉÊ²½¤òË¾¤àÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢¼ª¸µ¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÅòÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤!! ÆüÀ¶¤µ¤ó¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹!
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÅòÀÚ¤ë¤Î¤¬¤ª¤·¤ã¤ì pic.twitter.com/OnaV472Mo1- ÆüÀ¶¾Æ¤½¤ÐU.F.O.¸ø¼° (@nissin_u_f_o) August 25, 2025