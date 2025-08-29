メンバー23人が発表された

日本サッカー協会（JFA）は8月29日、来月ミャンマーで行われるAFC U23アジアカップ予選に臨むメンバー23人を発表した。

プロや大学で活躍する逸材が選ばれるなか、唯一高校生から選ばれ「世界にバレる」と話題を呼んでいる。

大岩剛監督が率いるU-22日本代表は9月3日にアフガニスタン、6日にミャンマー、9日にクウェートと対戦予定。各グループの1位と2位の上位4か国が本戦への出場権を得る。

2028年に行われるロサンゼルス五輪を見据えるメンバーで構成されており、海外組からは4人が招集された。また、唯一サガン鳥栖U-18の新川志音が高校生ながら選出。新川は鳥栖U-18に所属しながら、2種登録としてトップチームに帯同し、今季J2リーグで22試合1ゴールを記録している。

ファンからは「また暴れておいで！」「ついに五輪代表世代に飛び級！」「おぉー！すご」「飛び級選出か」「現時点で2028年ロス五輪の有力なエース候補」「監督の心を掴んだな」とさまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）