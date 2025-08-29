BAND-MAID¡¢HYDE¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ËëÄ¥¥á¥Ã¥»2DAYS¤Î¥²¥¹¥È¥¢¥¯¥È¤Ë¡£¡Ø¥í¥Ã¥¯¤Ï½Ê½÷¤ÎÓÏ¤ß¤Ç¤·¤Æ¡Ù8´¬¤Ë¤ÏBAND-MAID³Ú¶Ê¤¬·ÇºÜ
BAND-MAID¤¬¡¢10·î25Æü¡¦26Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»9-11¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãHYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-¡ä¤Ë¥²¥¹¥È¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥í¥Ã¥¯¤Ï½Ê½÷¤ÎÓÏ¤ß¤Ç¤·¤Æ¡ÙÃ±¹ÔËÜÂè8´¬¤ËBAND-MAID¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë³Ú¶Ê¡Öwithout holding back¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤ËÂ³¤¯Î¾¼Ô¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
https://youtube.com/shorts/QWKfL5C7oRg
https://www.youtube.com/shorts/0q8L_YvNZn0
¤µ¤é¤Ë¡¢BAND-MAID¤ÏËÜÆü21»þ30Ê¬¤«¤é¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖWhat is justice?¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿StationheadÇÛ¿®¤ÎÂè3²óÇÛ¿®¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£º£²ó¤ÎÁª¶Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¤ªµë»Å¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥®¥¢¤ò°ìÃÊ¾å¤²¤ë¡¢BAND-MAID¤Î¶Ê¡É¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#bandmaid_sh¡×¤Ç»öÁ°¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãHYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-¡ä
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)¡¦26Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9-11¥Û¡¼¥ë
¥²¥¹¥È¥¢¥¯¥È¡§BAND-MAID¡ÊÎ¾Æü¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://hydeinside2025jf.hyde.com/
¡ÖWhat is justice?¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡÷Stationhead
¡¦³«ºÅÆü»þ
Âè1²ó2025Ç¯8·î1Æü(¶â) 21:30¡Á
Âè2²ó2025Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë21:30¡Á
Âè3²ó2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë21:30¡Á
Âè4²ó2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë21:30¡Á
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥Ü¥¤¥¹¥³¥á¥ó¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à½Ð±é¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³Ú¶Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡Ö#bandmaid_sh ¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆX(µìTwitter)¤Ë¤Æ¼õÉÕÍ½Äê¤Ç¤¹
¢¨³Æ²ó¡¢30Ê¬Á°¸å¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Æü»þ¤äÆâÍÆ¤Ê¤É¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´»²²Ã¤Ë¤Ï Stationhead ¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¢µÚ¤Ó¡Ú Apple Music ¡Û¤Þ¤¿¤Ï¡Ú Spotify Premium ¡Û¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦»²²ÃÊýË¡
¡Apple Music ÍÎÁ²ñ°÷ ¤â¤·¤¯¤Ï Spotify Premium¤ØÅÐÏ¿¡Ê´û¤ËÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊý¤Ï¢¤Ø¡Ë
¢¨½é¤á¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ëÊý¤Ï½é²ó1¥ö·îÌµÎÁ
¢Stationhead¤Î¥¢¥×¥ê¤òApp Store/Google Play¤Ë¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®
£StationheadÆâ¡Øbandmaidofficial¡Ù¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¤³¤Á¤é¤ÎID¤Ç¸¡º÷¡§bandmaidofficial
¡ÖSCOOOOOP¡×
2025Ç¯10·î22Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://BAND-MAID.lnk.to/SCOOOOOP_CD
¢£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×
CD+Blu-ray + ¡ÈPoster-style booklet¡É¡ÊÆÃ¼ì»ÅÍÍ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§PCCA-06425
POS¡§4524135262523
²Á³Ê¡§ÀÇÈ´5,364±ß / ÀÇ¹þ5,900±ß
»ÅÍÍ¡§ÆÃ¼ì»ÅÍÍ
¢£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
CD+DVD
ÉÊÈÖ¡§PCCA-06426
POS¡§4524135262530
²Á³Ê¡§ÀÇÈ´3,182±ß / ÀÇ¹þ3,500±ß
»ÅÍÍ¡§2D¥ï¥¤¥É¥±¡¼¥¹
¢£ÄÌ¾ïÈ×
CD
ÉÊÈÖ¡§PCCA-06427
POS¡§4524135262547
²Á³Ê¡§ÀÇÈ´2,273±ß / ÀÇ¹þ2,500±ß
»ÅÍÍ¡§ÄÌ¾ï»ÅÍÍ
¢£¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÎCD¡Ï¡ÊÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë
M-1¡§Present Perfect
M-2¡§Ready to Rock¡¡
M-3¡§What is justice?¡¡
M-4¡§SUPER SUNSHINE ¡¡
M-5¡§SION
M-6¡§Dilly-Dally
M-7¡§Zen
M-8¡§Lock and Load
¡ÎBlu-ray/DVD¡Ï¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×/½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¤Ë¼ýÏ¿¡Ë
Zen (Instrumental Video)
Ready to Rock (Instrumental Video)
What is justice? (Instrumental Video)
¢£³Æ·ÁÂÖ½é²óÀ¸»ºÊ¬ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦³Æ·ÁÂÖ½é²óÀ¸»ºÊ¬¸ÂÄê¡ÉSCOOOOOP¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯ÉõÆþ¡ÊÁ´9¼ï¡Ë
¡ÈSCOOOOOP¡É¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤ò¡¢Á´9¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1¼ï¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉõÆþ¡£
¢¨9¼ïÎà¤Î¤¦¤Á1¼ï¤Ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È»ÅÍÍ
¡¦³Æ·ÁÂÖ¤Î½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Ë¤Ï¡¢BAND-MAID ¡ÈSCOOOOOP¡É¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ° ±þÊçÃêÁª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Á¥é¥·¤òÉõÆþ
¡ÚSCOOOOOP¾Þ¡Û
¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡ÉSCOOOOOP¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡¿¥Õ¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¡Ë ¡Ä 10Ì¾ÍÍ
¡ÚBAND-MAID¾Þ¡Û
¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡ÉSCOOOOOP¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼ ¡Ä 30Ì¾ÍÍ
¢£Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
¡¦BAND-MAID 2025 OP SE ¡ÈSearing¡É¼ýÏ¿CD
Í½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¡Á2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢£¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
Amazon.co.jp¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ÊÁ¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤ª¤è¤ÓTOWER miniÁ´Å¹¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
Á´¹ñHMV/HMV&BOOKS online¡§´Ì¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥±¡¼¥¹¡¡¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷BOX¤Ç¤ªÆÏ¤±
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥°¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦½é²ó¸ÂÄêÀ¸»ºÈ×¡Ë¡¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë
Neowing / CDJAPAN¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¡¢¤½¤ÎÂ¾Ë¡¿Í¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
BAND-MAID¡ØSCOOOOOP¡Ù¤ò¾åµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤´Í½Ìó¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÀèÃå¤Ç¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ãBAND-MAID TOUR 2025¡ä
FINAL ROUND
10·î24Æü(¶â)¡¡Âçºå ¤Ê¤ó¤ÐHatch
11·î1Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¡CLUB CITTA¡Ç¡¡ SOLD OUT
12·î7Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¡Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
