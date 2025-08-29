終戦前後の混乱の中で取り残された中国残留孤児は塗炭の苦しみをなめ、永住帰国後も未知の〈祖国〉で苦難を経験した。

戦後８０年。孤児は高齢化し、悲劇を語り継ぐことが課題となっている。中国「残留日本人孤児」を支援する兵庫の会の「明石日本語教室」に通う孤児１世に話を聞いた。（辻井花歩）

４歳で終戦、ソ連軍から５００キロ逃げ歩く

兵庫県明石市の渋谷豊子さん（８４）は豊岡市生まれ。１９４３年に自宅があった現在の神戸市西区から満蒙開拓団の一員として満州に移住した。

戦時の記憶はあまりないが、戦後の悲惨な体験は今でもはっきり思い出せる。

４歳で終戦を迎えた。ソ連軍が侵攻してくると、住んでいた黒竜江省から遼寧省の奉天（現在の瀋陽）まで５００キロ以上も逃げ歩いた。父やきょうだいもいたが、飢えと寒さに苦しみ、奉天にたどり着いたのは母と親族の女性、自分だけだった。

強行軍から、間もなく母も死んだ。難民が収容されていた小学校の教室で机がいくつか集められ、その上に母の亡きがらがあおむけに転がされていた。粗雑に扱われる母を目に、「号泣することしかできなかった」。

その後、中国人の養母に引き取られ、４０代半ばで帰国した。「机上の母の最期が今も忘れられない。食べるものもなく凍えるほど寒かった。孤児たちは戦争の犠牲者。多くの人にぜひ知ってほしい」と話す。

「死ぬまで『普通の日本人』にはなれないかな」

長尾ますみさん（８３）（姫路市）が、自分が日本人だと知ったのは２０歳の時だった。自宅にやってきた役人から「あなたは日本人だ。帰りたいか」と告げられた。

終戦時は３歳で中国人の養母に育てられた。母や父の記憶はほとんどない。「なぜ私だけ中国に残ったのか。自分は食べ物の代わりに売られたのではないか」との思いが頭をもたげた。

知人を頼って親族を捜してもらい、両親が香川県内で暮らしていることがわかった。「売られたのだとしても祖国を見て両親に会う」。そう決心し、３３歳の時に日本に一時帰国し、両親と対面した。

父は徴兵され、シベリアに抑留されていた。終戦後、母は４人の子どもを連れて逃避行。帰還する日本人でごった返す駅近くで母とはぐれたことを知った。そのショックから母は一時目が見えなくなり、母の介護で姉が学校に通えなかったこともわかった。

わだかまりは消え、５０歳で永住帰国した。帰国後は皮革製造工場で働いたが、日本語がうまく話せず、与えられる仕事は肉体労働ばかりだった。

近所で物がなくなった時は、貧しく、言葉がつたないからか、ぬれぎぬを着せられたこともあった。周囲に本場のギョーザを振る舞って親睦を深めるなどして、何とか乗り越えてきた。

なぜ苦労してまで帰国したのかと聞くと、さみしそうな笑みを浮かべて言った。「日本は私の祖国だから帰ってきた。でも死ぬまで私は普通の日本人にはなれないかな」