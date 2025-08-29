【カプセルトイ】建築塗料業界初! 塗料缶が手のひらサイズのミニチュアになって登場
日本ペイントおよび同社グループ会社のニッペホームプロダクツ、エーエスペイントは、Jドリームとの共同企画商品として、「日本ペイント ミニチュアコレクション」(1回400円)を、2025年9月6日より全国のカプセルトイ自販機にて順次発売する。
「日本ペイント ミニチュアコレクション」
本商品は、同社グループ各社の人気塗料の製品缶を手のひらサイズのミニチュアで再現したカプセルトイ。日頃より製品を利用している塗料販売店および塗装施工店、DIYerに楽しんでもらうほか、一般消費者にも塗料を身近に感じてもらうことを目的に企画したという。
ラインナップは、「パーフェクトトップSi」「ファインウレタンU100」「水性ケンエース」「nax レアル」「STYLE DIYペンキ」「Sun瓦Xワンシーラー」の全6種で、一般消費者が普段はなかなか触れることの少ない、プロの現場でも使用される製品が登場する。
パーフェクトトップSi
ファインウレタンU100
水性ケンエース
nax レアル
STYLE DIYペンキ
Sun瓦Xワンシーラー
