¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡¢Îø¤Î²ÃÂ®¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëËÜÊÔ±ÇÁü¸ø³«
ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¿å¾å¹±»Ê¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù(8·î29Æü¸ø³«)¤Î¡¢Îø¤Î²ÃÂ®¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡ÙÎø¤Î²ÃÂ®¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤Ë
²áµî¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤·ß°æÎá»Ò(µÈ²¬Î¤ÈÁ)¤ÈÃ¯¤Ë¤âÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤²áµî¤ò¤â¤Ä¹©Æ£È¯(¿å¾å¹±»Ê)¤ÎÎø¡£¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¯¤Û¤É¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ææ¡£¤½¤Î¿¿Áê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯»þ¡¢Æó¿Í¤Ïµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¶åÎ¶¾ëºÖ¤ÎÉÔÆ°»º²°¤ÇÆ¯¤¯Îá»Ò¤È¹©Æ£¤Î¡¢Îø¤Î²ÃÂ®¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¹¤ì°ã¤¤µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ëÎá»Ò¤È¹©Æ£¡£ÉÔÆ°»º²°¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢Îá»Ò¤¬°Õ¤ò·è¤·¤Æ¡ÖÁ°¤Ë¹©Æ£¤µ¤ó¤Ë²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ´¶¾ð¤ÏÎø¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎá»Ò¤ËÏÃ¤·¤¿¹©Æ£¤ÏÇØÃæ¤Ç¡Ö¤¢¤¢¡×¤È¤À¤±Åú¤¨¤ë¤¬¡¢Îá»Ò¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï»ä¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤«? "²û¤«¤·¤µ"¡×¤È½Å¤Í¤ë¡£¤½¤³¤Ç¹©Æ£¤ÏÎá»Ò¤ÎÊý¤ò¿¶¤ê¸þ¤¡¢¿¿·õ¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¡Ö¤¢¤¢¡¢´¶¤¸¤ë¤Í¡×¤È±þ¤¸¤ë¡£¼«Ê¬¤òÄÌ¤·¤ÆÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤Ë"²û¤«¤·¤µ"¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸ç¤Ã¤¿Îá»Ò¤Ï¡ÖÃ¯¤ò¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¡Ö»ä¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹©Æ£¤ËÇ÷¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¹©Æ£¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÎá»Ò¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¡£
Îá»Ò¤Î"Â¾¤ÎÃ¯¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤"¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´ãº¹¤·¤È¡¢¤½¤ì¤òÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤ë¹©Æ£¡¢¶ÛÄ¥´¶°î¤ì¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î°ìËë¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡¢Îø¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦°ì¥³¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Èý·î¤¸¤å¤ó/½¸±Ñ¼Ò¡¦±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ö»ä¡¢¶åÎ¶¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡½¡£¡×¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼°î¤ì¤ë³¹¡Ö¶åÎ¶¾ëºÖ(¤¯¡¼¤í¤ó¤¸¤ç¤¦¤µ¤¤)¡×¤ÎÉÔÆ°»º²°¤ÇÆ¯¤¯·ß°æÎá»Ò(¤¯¤¸¤é¤¤ ¤ì¤¤¤³)¤ÏÀèÇÚ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¹©Æ£È¯(¤¯¤É¤¦ ¤Ï¤¸¤á)¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎø¤ò¼«³Ð¤·¤¿Îá»Ò¤Ï¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¹©Æ£¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æº§Ìó¼Ô¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Îº§Ìó¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÍÅ¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤¶åÎ¶¤Î³¹¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆü¾ï¡£Èë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ÏÌ©¤«¤Ê´ê¤¤¤ÈÀ®¤Ã¤Æ¡¢¾×·â¤Î¿¿¼Â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢Îø¤¬¡¢Á´¤Æ¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
