31歳・元NHKアナ、ボディライン“くっきり”タイトミニワンピ姿に反響「ナイスバディー」「なかなか攻めましたね」 初グラビアオフショットに反響
元NHKアナウンサーの中川安奈（31）が、25日発売の『週刊プレイボーイ』36号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆特製ピンナップに登場。28日、中川が自身のインスタグラムを更新し、このオフショットを公開した。
【別カット】“純白”キャミでオトナの魅力を見せた中川安奈
中川は同誌の表紙に使用された、ボディライン“くっきり”タイトミニワンピ姿を公開。美ワキ＆美脚を披露した。
また、「マネージャーさんによるオフショットを見返していて思い出したんですが、そういえばこの装いのとき、最初はなんとなく一応大きめシャツを羽織ってたんだった...笑」とコメントを添え、“大きめシャツあり”の動画も公開。「理想に近づくためにトレーニングも力入れていきたいなっ」と意気込み、「週プレ＆デジタル写真集ともに引き続きよろしくお願いします」とアピールした。
この投稿に「ますます美しいです」「スタイル抜群で可愛いすぎます」「安奈ちゃん可愛い過ぎる色っぽい」「いいからだ」「ナイスバディー」「買いました！なかなか攻めましたね また次も期待してます」などの声が上がっている。
