ソン・ジュンギは“エゲン（エストロゲン男子）” チョン・ウヒが韓国流行語で魅力証言＆会見中も多幸感たっぷり
韓国俳優のソン・ジュンギとチョン・ウヒが29日、都内で行われたFOD独占配信ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』（9月5日スタート※全12話）記者発表会に出席。チョン・ウヒが、ソン・ジュンギが演じた役どころの魅力を“エゲン”とひと言で表現した。
【写真】かわいいピースで多幸感たっぷりのソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ
『マイ・ユース（my youth）』は、2人にとってロマンス復帰作となる。自身を取り巻くトラブルをきっかけにつらい青春時代を過ごした主人公のソンウ・ヘ（ソン・ジュンギ）が、初恋の人であるソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描く。淡い恋の思い出とリンクする内容で、温かさの中に、どこかギュッと心が痛む切なさを秘めた、共感性の高いストーリーとなる。
ソン・ジュンギが演じるソンウ・ヘの魅力を問われたチョン・ウヒは「最近、はやりの言葉で表現したいと思います。“エゲン”」と回答。“エゲン”とは、エストロゲン（女性ホルモン）を感じる男性の略で、繊細で柔らかな雰囲気を持つ男性を指す。「繊細で、優しくて、すてきな男子のことをエストロゲン男子というんです」と解説したものの、ソン・ジュンギは「そうですか？」としっくりきていない様子。チョン・ウヒは「本当に優しくて、ソフトな性格をひと言でまとめると、エストロゲン男子になると思います」と力説していた。
ソン・ジュンギは納得していない様子だったが、会見中には、場面写真のパネルを見やすいように移動させたり、カメラを向けるとさまざまなポーズを撮ったり、多幸感あふれる柔らかい雰囲気を放っていた。
ソン・ジュンギは、ドラマ『ヴィンチェンツォ』『太陽の末裔Love Under The Sun 』『財閥家の末息子〜Reborn RichRich〜』など多くのヒット作に出演。チョン・ウヒは、映画『ハン・ゴンジュ 17歳の涙』などに出演し、高く評価されてきた。
