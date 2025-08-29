¡Ö¥³¥í¥ËーÍî¤È¤·¡×¤ä¥¶¥¯¤Î¶²ÉÝ¡Ä¡Ä¡ª ¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡¦¥Öー¥óÀïµ¡×28ÏÃ¤¬¥³¥ß¥×¥ì¤Ç¸ø³«¡ª
¡¡¥Òー¥íー¥º¤Ï8·î29Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡×¤Ë¤Æ¥Þ¥ó¥¬¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡¦¥Öー¥óÀïµ¡×28ÏÃ¡ÖËÌ¶ËÊÔ Ⅹ¡¡Çò¤¯ÅÉ¤ì¡ª¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥¹¥Èー¥êー¶¨ÎÏ¡¦ÂçÌîÌÚ´²»á¡¢ Ì¡²è¡¦¥¸¥¸&¥Ô¥ó¥Á»á¡¢¸¶ºî¡¦ÌðÎ©È¥»áµÚ¤ÓÉÙÌîÍ³Íªµ¨»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¡£¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡¦¥Öー¥ó¤ÎÌÜÀþ¤Ç°ìÇ¯ÀïÁè¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡28ÏÃ¡ÖËÌ¶ËÊÔ Ⅹ¡¡Çò¤¯ÅÉ¤ì¡ª¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Ë®·³Âçº´¤Ç¤¢¤ë¥·¥å¥Èー¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¡¢¡Ö¥³¥í¥ËーÍî¤È¤·¡×¤äMS¡¦¥¶¥¯¤Ê¤É¥¸¥ª¥ó¤Î¶²¤í¤·¤µ¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¿·¤¿¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë¡Ö°ìÇ¯ÀïÁè¡×Èá°¥¤ÎÀïµ¨¡¨¡¡£¥¸¥ª¥óÊ¼¡È¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡¦¥Öー¥ó¡É¤Ï·É°¦¤¹¤ë¥¬¥ë¥Þ¡¦¥¶¥ÓÂçº´¤Î¤â¤È¤Ç·±Îý¤ËÎå¤à¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÌðÀè¤Ë¡ÈÏ¢Ë®¤ÎÇò¤¤°Ëâ¡É¤³¤È¥¬¥ó¥À¥à¤¬¸½¤ì¡Ä¡Ä¡£¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ÎÌ¾¥¨¥Ô¥½ー¥É¡ÖÂçÀ¾ÍÎ¡¢·ì¤ËÀ÷¤á¤Æ¡×¡ÊÂè28ÏÃ¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡¦¥Öー¥ó¤ÎÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤¯¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯ÀïÁè¡¢³«Ëë¡ª