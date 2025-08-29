千葉ロッテマリーンズは29日正午からマリーンズオンラインストア限定で、山口航輝外野手のパ・リーグ最多タイ4打席連続ホームランを記念したグッズの受注販売を開始した。山口は21日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に4番・指名打者で先発出場し、4回の攻撃で楽天・柴田大地投手からレフトスタンドへホームランを放ち、前日20日の最終打席からパ・リーグ最多タイとなる4打席連続ホームランを記録した。

記念グッズは直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計26商品をラインナップ。山口は「今回、僕の4打席連続ホームランを記念したグッズが販売されることになりました。“神様・仏様・村神様・山口様”にはなれませんでしたが、パ・リーグタイ記録としてプロ野球の歴史に名を刻めたことが大変嬉しく思います。ぜひこの喜びを僕の記念グッズと共に分かち合ってほしいです！」とPRした。

＜山口航輝外野手パ・リーグ最多タイ4打席連続ホームラン記念グッズ商品一例＞

・直筆サイン入りフォトファイル:17,000円（99セット限定、証明書付き）

・Tシャツ（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ、カラー:ブラック/ホワイト サイズ:S、M、L、XL）:3,800円

・フェイスタオル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）:2,000円

・ピクチャーボール:3,800円

・アクリルスタンド:2,300円

・トートバッグ:3,800円

※価格は全て税込み。その他詳細や商品ラインナップは球団公式ホームページで確認を。販売はマリーンズオンラインストアで9月7日（日）23時59分まで受注。