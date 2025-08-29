ムーミンバレーパークの季節限定イベントとして「ムーミン谷のクリスマス」を開催！

クリスマスの雰囲気に彩られた冬のムーミンバレーパークで、2024年冬も好評だったナイトパレードや湖上花火が実施されます☆

ムーミンバレーパーク「ムーミン谷のクリスマス」

開催期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）

開催場所：ムーミンバレーパーク

「ムーミンバレーパーク」で、新イベント「ムーミン谷のクリスマス」を開催！

毎年、冬をテーマにしたイベントを開催するムーミンバレーパーク。

クリスマスをテーマに取り上げるのは、今回が初めての試みです☆

テーマは小説『ムーミン谷の仲間たち』の一編“もみの木”をもとにした絵本『ムーミン谷のクリスマス』

物語に登場するクリスマスツリーの再現や、クリスマスを全く知らない「ムーミン」一家らしいクリスマスと、冬眠をしないムーミン谷の仲間たちのクリスマスのお祝いを表現しています。

ムーミンバレーパーク全体が華やかに飾り付けられるなど、ムーミン物語の世界観が楽しめるイベントです☆

「ムーミン谷のクリスマス」開催概要

※2024年実施イメージ

10月の終わりごろから冬眠を始めた「ムーミン」一家は、とあるヘムルに「クリスマスがもうすぐやってくるんだぞ！」と起こされてしまいます。

「クリスマス」という何か恐ろしいものがやってくるのだと勘違いした「ムーミン」一家は、周りのみんなが忙しそうに準備する姿をまねて、「クリスマス」を迎える準備を行います。

※2024年実施イメージ

新イベント「ムーミン谷のクリスマス」では、「クリスマス」を知らない「ムーミン」一家が思い思いに飾り付けた「クリスマスツリー」を設置。

さらにおなかをすかせた「クリスマス」をおもてなしするためのごちそう、それぞれの大切なものを包んだプレゼントなど、「ムーミン」一家らしい独創性にあふれたクリスマスが表現されます。

一方、本来のクリスマスを知っている「ムーミン」一家以外の住人たちは、クリスマスを華やかに彩ります。

※2024年実施イメージ

ムーミン谷の冬をイメージした様々な演出や、冬のアクティビティスポット、体が温まる冬のスペシャルメニューなどが登場し、クリスマスイベントを大いに盛り上げます。

パーク内の各スポットには、クリスマスや雪をテーマにしたデコレーションが施されます。

※2024年実施イメージ

さらに、日が落ちてからはライトアップやプロジェクションマッピングなどの光の演出が加わり、昼間とは違った顔をのぞかせます。

※2024年実施イメージ

美しいライトアップはもちろんのこと、2024年好評だったナイトパレードがバージョンアップ！

※2024年実施イメージ

ムーミンバレーパークを訪れる人々を幻想的なクリスマスの世界へと誘います。

※2024年実施イメージ

冬の湖上花火大会も開催。

昼と夜で別の魅力いっぱいのムーミンバレーパークのクリスマスが楽しめます☆

さらに、イベント開催中は様々な特別なコンテンツやスペシャルメニュー、ここでしか手に入らない限定グッズも登場します。

ムーミンバレーパークのクリスマスをテーマにした初の冬イベント！

ムーミンバレーパーク「ムーミン谷のクリスマス」は、2025年11月1日（土）から12月25日（木）までの開催です。

