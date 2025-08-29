»Ø¸¶è½Çµ¡¡¡ÖÀ¨¤¤¥¯¥º¡ª¡ª¡×45ºÐÇÐÍ¥¤Î¡È¥¯¥ºÃË¡É¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¶Ã¤¡Ö¤¢¤¨¤Æ»ØÎØ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡Ê32¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡È¥¯¥ºÃË¡É¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¶Ã¤¯°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡È¥¯¥ºÃËÌò¡É¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ê45¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÈÖÁÈAD¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¥¯¥ºÃË¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡ÖÁêÀÊÅ¹¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë´ûº§ÃËÀ¡×¤ÎÏÃÂê¤ò¾Ò²ð¡£AD¤Ï·ëº§»ØÎØ¤ÎÀ×¤Ç´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«È´¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÃÝºâ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤Ç¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ê»ØÎØ¤ò¡ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»Ø¸¶¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¥¯¥º¡ª¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×Ê¡ÅÄËãµ®¤¬¡Ö´ûº§¼Ô¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤È¤·¤«¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂåÊÛ¤¹¤ë¤È¡¢ÃÝºâ¤Ï¡Ö¤½¤¦¡¢ÆÃ¤ËÁêÀÊ²°¤À¤È¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø¸¶¤Ï¡Ö´ûº§¼Ô¤Ç¥¯¥º¤Î¾ì¹ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤à¤·¤í´¶¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤â¡Ö¡Ê´ûº§¼Ô¤À¤È¡ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤â¤ó¤Í¡¢À¨¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£