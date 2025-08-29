朝日奈央、ショーパンから美脚披露「真っ直ぐで綺麗」「自然体で可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】タレントの朝日奈央が29日、自身のInstagramを更新。撮影オフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】朝日奈央、圧巻美脚際立つ衣装姿
朝日は「浅草ラスボスおばあちゃん off shot」とつづり、ドラマ「浅草ラスボスおばあちゃん」（東海テレビ／毎週土曜23時40分〜）の撮影現場でのリラックスした様子を公開。ショートパンツの衣装姿で、椅子に座ってポーズを決めた写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「真っ直ぐで綺麗」「スタイル抜群」「オフショットが素敵」「撮影お疲れさま」「自然体で可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】朝日奈央、圧巻美脚際立つ衣装姿
◆朝日奈央、撮影現場での美脚ショット公開
朝日は「浅草ラスボスおばあちゃん off shot」とつづり、ドラマ「浅草ラスボスおばあちゃん」（東海テレビ／毎週土曜23時40分〜）の撮影現場でのリラックスした様子を公開。ショートパンツの衣装姿で、椅子に座ってポーズを決めた写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「真っ直ぐで綺麗」「スタイル抜群」「オフショットが素敵」「撮影お疲れさま」「自然体で可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】