ユタカ技研が後場急伸、インドのマザーサンが１株３０２４円でＴＯＢ実施へ◇

ユタカ技研<7229.T>が後場に急伸し、２００７年以来の高値圏に浮上した。同社は２９日、インドの自動車部品大手であるマザーサンが子会社を通じ、ユタカ技研に対しＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。非公開化を目的とする。ＴＯＢ価格は１株３０２４円で、ユタカ技研の株価はこれにサヤ寄せする動きをみせている。



買付予定株式数の下限と上限は設定しない。２０２６年１月下旬をメドにＴＯＢを開始する方針。ユタカ技研はホンダ<7267.T>を主要取引先とする自動車部品メーカーで、ホンダが筆頭株主となっている。マザーサンは少数株主が保有する株式の取得に動いた後、ユタカ技研の株主をマザーサンとホンダの２社のみとする株式併合を行う予定。最終的にマザーサンの議決権保有割合を８１％、ホンダを１９％とする。ユタカ技研はＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に対し応募を推奨した。



マザーサンは２４年にホンダ系の八千代工業を買収した経緯がある。排気系部品など内燃機関に関するユタカ技研の部品について、マザーサンの販路を生かして拡販を狙う方針。ホンダはサプライヤーの経営基盤の強化を図る。東京証券取引所は２９日、ユタカ技研を監理銘柄（確認中）に指定した。



