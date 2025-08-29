¤æ¤¤Ý¤è¡¢¥ê¥¢¥ëJK»þÂå¤ÎÀ©Éþ»Ñ ²áµîÆ°²è¤¬ÏÃÂê¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤ÇºÇ¹â¡×¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/29¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¤Ý¤è¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹â¹»À¸»þÂå¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤æ¤¤Ý¤è¡¢À©Éþ»Ñ¤Ç¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÈéÇí¤¯ÍÍ»Ò
¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡Ö»ä¤âÊ¿À®1·å¥¬¥Á¥Ð¥Ð¥¢¡ª¡ª¡×¤È¼«¿È¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¹â¹»À¸³è¡¢vine¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂô»³»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥êVine¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»»þÂå¤ò²ó¸Ü¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ìó1Ê¬¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢À©Éþ»Ñ¤Ç¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÈé¤òÇí¤¯ÍÍ»Ò¤ä¡¢Åö»þÎ®¹Ô¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦8.6ÉÃ¥Ð¥º¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¥é¥Ã¥¹¥ó¥´¥ì¥é¥¤¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤ÇºÇ¹â¡×¡Öµ®½Å¤Ê±ÇÁü¡×¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅö»þ¤«¤é²Ä°¦¤¤¡×¡ÖVineÀ¤Âå¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤æ¤¤Ý¤è¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤æ¤¤Ý¤è¡Ö»ä¤âÊ¿À®1·å¥¬¥Á¥Ð¥Ð¥¢¡×JK»þÂå¤ÎÆ°²è¸ø³«
