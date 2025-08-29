くれまぐ・浅見めい、ミニTから美ウエストチラ見せ「引き締まっててかっこいい」「憧れのボディ」と反響
【モデルプレス＝2025/08/29】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとの浅見めいが28日、自身のInstagramを更新。美しいウエストが際立つ私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】浅見めい、異次元美ウエストチラリ
浅見はクロップド丈のTシャツにグレーのスウェットパンツを合わせた私服姿を披露。引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「引き締まっててかっこいい」「憧れのボディ」「スタイル抜群」「セクシーで可愛い」「お顔が小さい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】浅見めい、異次元美ウエストチラリ
◆浅見めい、私服ショットで美ウエストを披露
浅見はクロップド丈のTシャツにグレーのスウェットパンツを合わせた私服姿を披露。引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「引き締まっててかっこいい」「憧れのボディ」「スタイル抜群」「セクシーで可愛い」「お顔が小さい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】