セキュアはしっかり、「とも連れ検知機能」をマンション向けに提供開始へ セキュアはしっかり、「とも連れ検知機能」をマンション向けに提供開始へ

セキュア<4264.T>はしっかり。この日、従来オフィスビルや重要施設で採用されてきた「とも連れ検知機能」をマンション向けに最適化し、導入しやすい専用パッケージとして提供を開始すると発表しており、好材料視されている。



同機能は、オートロックマンションなどで入居者の背後に便乗して侵入する「とも連れ侵入」を防止するため、ＡＩが入居者以外を検知しアラートするマンション向けセキュリティー。従来は官公庁や金融機関など限られた施設で利用されるケースが中心だったが、近年、「とも連れ侵入」による事件が増え、マンション入居者の不安がオートロックや監視カメラだけでは拭いきれなくなってきたことから、今回のセキュリティーパッケージの販売を開始することにしたという。



出所：MINKABU PRESS