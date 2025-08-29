「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２９日午後１時現在で大阪チタニウムテクノロジーズ<5726.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



大阪チタは大幅高で３連騰、１５％を超える上昇で２７００円近辺まで買われ、連日で年初来高値を更新した。米ボーイング＜BA＞の動向などを横目に航空機需要の回復に期待が高まりつつあり、チタン精錬大手の同社などに物色の矛先が向いている。また、ここ背景は違うものの三井金属<5706.T>やＪＸ金属<5016.T>など非鉄株に大きく動意する銘柄が増えており、相対的に出遅れ感が強く株価の天井も高い同社株に投資マネーが食指を動かしているもようだ。



