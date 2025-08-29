TWICE¥µ¥Ê¤¬¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡ß¥ì¥®¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡ªÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤¬¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶ÁÂ¿¿ô
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎSANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤¬¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡õ¼Ì¿¿¡Û①~④TWICE¥µ¥Ê¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ
¢£TWICE¥µ¥Ê¤¬È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¿¥¤¥È¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤òÃå¤³¤Ê¤¹¡ª
¥µ¥Ê¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAlo¡Ê¥¢¥íー¡Ë¡×¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¿¤Ó¤ò¤·¤Æµ¯¤¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÁë¤«¤é³°¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é·Ú¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢´Ú¹ñ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Öalo wellness club¡×¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¥µ¥¦¥Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ê¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡õ¥ì¥®¥ó¥¹¡¢¹õ¤Î¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡õ¥ì¥®¥ó¥¹¤Î2¼ïÎà¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÃåÍÑ¡£¥µ¥¦¥Ê¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¥·¥çー¥È¥ì¥®¥ó¥¹»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤äÈþµÓ¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ê¤ÎÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë¡×¡Ö´ãÊ¡¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¯¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¥¨¥°¤¤ÈþËÆ¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö½ª»ÏÆ©ÌÀ´¶¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Alo¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£