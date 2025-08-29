¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛK-POP¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡¦H1-KEY¡Ê¥Ï¥¤¥ー¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤È¤Ê¤ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLovestruck¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥·¥çー¥±ー¥¹¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ
K-POP¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡¦H1-KEY¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ï¥¤¥ー¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤È¤Ê¤ë1st Mini Album¡ØLovestruck¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥·¥çー¥±ー¥¹¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
2025Ç¯8·î27Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå´±»³SPACE ODD¤Ë¤ÆK-POP¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡¦H1-KEY¤¬¡¢Á´¶Ê¤òÆüËÜ¸ì¤Ç²Î¾§¤·´°À®¤µ¤»¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åーºîÉÊ¤È¤Ê¤ë1st Mini Album¡ØLovestruck¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥·¥çー¥±ー¥¹¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£
¥·¥çー¥±ー¥¹¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢H1-KEY¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖRose Blossom¡×¡£¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥Õ¥í¥¢ー¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Üー¥«¥ë¤È°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ò°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¶Ê¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î¥Èー¥¯¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¥ê¥¤¥Ê¤¬¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ËÊÙ¶¯¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡¢Î®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï²Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ë4¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ö¥êー¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢H1-KEY¤À¤±¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤Ï²¹¤«¤¤¤â¤Î¤Ë¡£
Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡Ö»ä¤ÎÌ¾Á°¤¬³¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤È¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê²Î»ì¤Ç²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤È´ÑµÒ¤ÏÀÅ¤«¤ËÄ°¤Æþ¤ê¡¢¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ë¤è¤¦¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Èー¥¯¥³ー¥Êー¤ò¶´¤ß¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¥¥åー¥È&¥é¥Ö¥êー¤Ê³Ú¶Ê¡ÖOne, Two, Three, Four -Japanese Ver.-¡×¤È¥Ïー¥É¤Ê¥®¥¿ー¤Î²»¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖGood for U -Japanese Ver.-¡×¤âÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤·¡¢´Å¿É¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç´ÑµÒ¤ò¤µ¤é¤ËÎº¤Ë¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬´¶¼Õ¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤Ç±þ¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ï¤µ¤é¤Ë²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡Ö·¯¤Ï²Æ¤À¤Ã¤¿¡×¡£²Æ¤é¤·¤µÁ´³«¤«¤Ä¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ë·Ú²÷¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¤Ç¡¢º£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Õ¥©ー¥«¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈäÏª¸å¡¢¥¹¥Æー¥¸¤òµî¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¡¢²¹¤«¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Æ¥·¥çー¥±ー¥¹¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¢¨¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿ PHOTO BY Aaru Takahashi
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ÊÂè1Éô¡Ë
1. Rose Blossom
2. »ä¤ÎÌ¾Á°¤¬³¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ê
3. One, Two, Three, Four -Japanese Ver.-
4. Good for U -Japanese Ver.-
5. ·¯¤Ï²Æ¤À¤Ã¤¿
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.27 ON SALE
ALBUM¡ØLovestruck¡Ù
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
1. Good for U -Japanese Ver.-
2. ·¯¤Ï²Æ¤À¤Ã¤¿
3. One, Two, Three, Four -Japanese Ver.-
4. »ä¤ÎÌ¾Á°¤¬³¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ê
5. ·¯¤Ï²Æ¤À¤Ã¤¿ (Instrumental)
