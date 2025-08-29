松のや「チキンむねかつ」全9品発売、粒マスタードマヨソース･鬼おろしポン酢などラインアップ

とんかつ専門店「松のや」は9月3日午後3時、「チキンむねかつ」を発売する。

やらかな鶏むね肉を使用したチキンカツに、粒マスタードマヨソースをあわせた定食をはじめ、大根おろしや味噌だれをかけた定食、看板メニュー「ロースかつ」との盛合せ定食などを取りそろえる。

松のや「味噌チキンむねかつ定食」

〈“やわらか＆ヘルシー”な鶏むね肉を店舗でパン粉付け〉

松のやでは、鶏むね肉に店舗でパン粉を付け、注文が入ってから揚げるため、揚げたてのサクサク食感を楽しめる。鶏むね肉はしっとりやわらかな食感で、あっさりした味わいだという。

「チキンむねかつ」には、まろやかさと酸味のバランスにこだわった「粒マスタードマヨソース」が相性抜群だとする。単品の粒マスタードマヨソースも販売しているため、ほかのメニューと組み合わせることも可能だ。

松のや「粒マスタードマヨチキンむねかつ定食」

〈「チキンむねかつ」関連メニュー(価格はすべて税込)〉

〈1〉粒マスタードマヨチキンむねかつ定食(890円)

〈2〉粒マスタードマヨたっぷりチキンむねかつ定食(1,090円)

〈3〉鬼おろしポン酢チキンむねかつ定食(890円)

〈4〉味噌チキンむねかつ定食(890円)

〈5〉ロースかつ&粒マスタードマヨチキンむねかつ(1枚)定食(1,020円)

〈6〉ロースかつ&粒マスタードマヨチキンむねかつ(2枚)定食(1,240円)

〈7〉粒マスタードマヨチキンむねかつ&唐揚げ定食(1,140円)

〈8〉チキンむねかつ丼(830円)

〈9〉単品 チキンむねかつ(250円)

〈10〉単品 粒マスタードマヨソース(150円)

※店内･テイクアウトの税込価格は同一。

※テイクアウトの場合「みそ汁」は付かず、別途料金が必要。

松のや「チキンむねかつ」販売ラインアップ

「チキンむねかつ」は、一部店舗を除く全国の「松のや」で販売する。松屋･松のや併設店、沖縄店舗では販売しない。

