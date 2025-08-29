2025年に創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、9月1日から「リンツ ハロウィンコレクション 2025」を発売する。同コレクションでは、秋にぴったりな新フレーバー リンドール「ショートブレッド 」に加えて、ハロウィンらしい限定リンドールが3種類登場。その他ギフトセットも多数登場する。今年のテーマは「TRICK or LINDOR！ 大人も子どもも、おいしいご褒美。」とのこと。おうちでのパーティーやカジュアルギフトにぴったりの、遊び心あふれるラインアップを用意した。

シェルとよばれる外側のチョコレートの殻を破ると、中からくちどけなめらかなフィリングがとろけ出す、リンツで一番人気の商品「リンドール」から、新フレーバー リンドール「ショートブレッド」が登場する。ミルキーなチョコレートに、サクサクと軽快なショートブレッドを贅沢に散りばめ、口いっぱいに広がるバターとミルクの豊かな風味は、まるで焼きたてのビスケットのような心温まる味わいとなっている。

好きなフレーバーのチョコレートを量り売りで購入できる「PICK＆MIX（ピック＆ミックス）」で買い求めできる。ぜひリンツの新作リンドールを楽しんでほしい考え。

［小売価格］リンドール ショートブレッド 100gあたり：1440円（税込）

［発売日］10月1日（水）

リンツ＆シュプルングリージャパン＝https://www.lindt.jp