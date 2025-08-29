そのキャリアは子役から始まり、昭和時代に大ブームを巻き起こしたドラマ「北の国から」の純役で大ブレイクを果たした俳優・吉岡秀隆。その後も映画「男はつらいよ」を始めとする山田洋次監督作や、代表作でもあるドラマ「Dr.コトー診療所」などで見せた自然体の演技が高く評価されており、日本を代表する実力派俳優の1人だ。そして、吉岡と同じく子役から俳優としてのキャリアをスタートさせ、高い身体能力と熱のこもった演技で映画やドラマ、舞台でも活躍する須賀健太。

彼らが初共演を果たした作品として知られるのが、2005年公開の映画「ALWAYS 三丁目の夕日」だ。

舞台となるのは、東京タワーの建築が始まって間もない昭和33年の東京。人情味溢れる下町の夕日町三丁目にあるこぢんまりとした自動車整備工場「鈴木オート」では、社長の則文(堤真一)とその妻・トモエ(薬師丸ひろ子)、息子の一平(小清水一揮)が、青森県からやってきた新入社員の少女・六子(堀北真希)を出迎えていた。一方、向かいにある駄菓子屋「茶川商店」の主人で売れない小説家の茶川竜之介(吉岡)は、文芸誌の新人文学賞に作品を投稿するも、落選続き...。生活のために子供向け冒険雑誌で小説を連載しながら、酒を飲んで鬱憤を晴らす日々を過ごしていた。そんな竜之介のもとに、居酒屋「やまふじ」の美人店主・石崎ヒロミ(小雪)が引き取った、見ず知らずの子供・古行淳之介(須賀健太)がやってきて、竜之介は彼を預かることになる...。

■吉岡秀隆と須賀健太が生み出した感動の名場面

吉岡秀隆と須賀健太のほか、堤真一、薬師丸ひろ子らも共演 (C)西岸良平／小学館 (C) 2005「ALWAYS 三丁目の夕日」製作委員会

吉岡が演じる竜之介はボサボサの無造作ヘアに大きな眼鏡と、多くの人がイメージするような昭和の文学青年のスタイルで登場。タバコを何本も吸いながら万年筆で原稿を一心不乱に書きつづったり、伯母から引き続いだ駄菓子屋の客でもある子供たちにからかわれて怒ったりと、喜怒哀楽がはっきりしている竜之介。そんな彼を吉岡はメリハリのある演技と、ちょっと上ずった甲高い声でのセリフ回しで、いきいきと表現した。

そして、竜之介が町1番の美女・ヒロミに押し付けられる形で面倒をみることになるのが、当時11歳の須賀が演じた淳之介だ。淳之介は、父の顔を知らず、さらには母に捨てられてしまった不憫な男子小学生。ランドセルを背負い、風呂敷包みを手に竜之介の家へやってきたものの、竜之介から「お前と俺とは縁もゆかりもない赤の他人なんだよ！」と冷たく突き放される。最初はうつむきながら竜之介の顔色を伺っていた淳之介だったが、竜之介が大好きな冒険小説「少年冒険団」の作者だと知り、以前からのファンだったことをアピールする。そのシーンで須賀が見せる驚きと喜び、憧れの作家が目の前にいることへの戸惑い...と、さまざまな感情がない交ぜとなった表情は、まだ11歳の少年が演技で作り上げたとは思えないほどに複雑かつリアル。この頃からすでに須賀が役者として圧倒的な実力があったことがよくわかるはずだ。

特に秀逸なのは、淳之介が書いていた小説を読んだ竜之介が、その小説を自分のものとして雑誌に掲載するという事件を描く場面。淳之介のノートからアイデアを盗んだ竜之介から、「原稿料が入ったらお前に半分やる」と言われても、頑なに首を横に振る淳之介は、「僕、嬉しいんです。僕が考えたお話をおじちゃんが小説にしてくれて、それが本になるなんて。すごいです」と感動を口にする。その笑顔を竜之介が切なくも愛おしそうに見つめるカットでの吉岡の自然かつ繊細な演技、そして須賀の純粋な笑顔が、見る者の胸を大きく震わせる名場面だと言える。

そして、吉岡と須賀という実力派同士の演技力がぶつかり合うのが、彼らが淳之介の家族が誰なのか気付くシーン。淳之介の幸せのために身を引こうとする竜之介と、竜之介と共に生きたいと願い、竜之介に突き放されても首を横に振りながらしがみつく淳之介の姿を描く場面では、2人の演技力が炸裂。表情が全く見えない状況でも、涙で震える声と、愛おしそうに淳之介の頭を撫でる手で、淳之介への深い愛情を表現した吉岡。同時に、淳之介が抱く竜之介への信頼と愛情をセリフなしで演じきった須賀が作り上げた感動のシーンは、まさに号泣必至だ。

ノスタルジックな昭和の街並みを背景に強い絆で結ばれた人々の姿を描く、心温まる群像劇。本作のヒットを受け、続編も制作される中で、竜之介と淳之介の関係も深化していく。そんな彼らの原点を描いた本作を、吉岡と須賀の演技に注目しながら味わってほしい。

文＝中村実香

