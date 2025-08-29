歌手の伍代夏子さんが自身のインスタグラムを更新。家族でドライブに出かけたことを報告しました。



伍代さんは、「今日は家族でドライブ ソランに乗って東京ドイツ村に行ってきました。」と先日納車されたばかりの愛車「ソラン レクビィソラン」で家族ドライブに出かけたことを報告しました。



訪れたのは「東京ドイツ村」で、伍代さんは「広〜い園内を車に乗ったまま好きなエリアへ移動できるのでとても楽チン」と施設の利便性を絶賛しています。







投稿には、ひまわり畑でのんびり過ごす様子や、愛犬用のカートを持つ伍代さんと夫の杉良太郎さんの写真も。「広いドッグランで思いっきり走って、りくそらもダーリンも大満足」と家族みんなが楽しい時間を過ごせたことを喜んでいます。そして「帰りの車内はとても静かでした」というコメントと「#パパもグッタリ」というハッシュタグからは、充実した一日の後、愛犬たちも疲れて静かに眠っていた様子がうかがえます。







伍代さんは8月13日の投稿で「新しい車が来ました〜」と投稿。「レクビィ ソラン」という、ペットと旅をするためにキャンピングカーを購入したことを報告。「いろんなトコ行こうね〜」と新しい愛車での旅の予定に胸を膨らませており、今後も愛犬との素敵な旅の様子が投稿されることが期待されます。







この投稿に、「家族揃ってのドライブ 新しいキャンピングカーで最高の1日でしたネ」「素敵な一日を過ごされてりく君そら君も楽しそうですね」「家族揃って大満足の一日で良かったですねぇ〜」「家族でキャンピングカーでドライブいいですね」などの声が寄せられています。



