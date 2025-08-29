日向坂46金村美玖、小坂菜緒とのWセンター新曲MVロケは体調不良だった「声が出ないぐらい」「咳き込みを我慢しながら」
【モデルプレス＝2025/08/29】日向坂46の金村美玖が28日、同メンバーの松田好花がパーソナリティを務めるラジオ番組「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週木曜深夜0時〜）に出演。15thシングル「お願いバッハ！」 のMV撮影ロケでの裏話を明かした。
【写真】日向坂46金村美玖、体調不良で撮りきったMV
この日は、同日公開された金村と小坂菜緒がWセンターを務める15thシングル「お願いバッハ！」MVについての話題に。撮影は「北海道ロケ」だったそうで、松田によると「結構金村さんがもう声が出ないぐらいの、ギリギリでやってた」と、金村の調子が良くなかったのだという。
金村自身も撮影時の体調は「本当にギリギリだった」と回顧し「私がすごい風邪ひいてて」「笑うとやかんの音しか出なくて」と声がかなり出しづらい状況だったことを笑いを交えつつ説明。「まともに喋れなくて」というほどで「別に声とか録らないからリップは全然できるんですけど、全然裏側ではもうゲホゲホ言ってて」と風邪症状にかなり苦しみながらの撮影だったと振り返った。
「静かに見つめ合うシーンとかもあるんだけど、もう途中で、もう本当咳き込みを我慢しながら、顔が赤くなっちゃいそうで」「でも何とか耐えて」と、実際に声は出さない場面でも、咳き込むのが止まらないほどだったと明かした。現在は「治りました！」と明るく報告した金村。撮影中の大変そうな様子を間近で見ていた松田は「それを感じない完成度だった」とMVの仕上がりを絶賛していた。（modelpress編集部）
