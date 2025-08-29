ホット飲料初の″プラズマ乳酸菌″入り「キリン 蜂蜜レモン香る ホット生姜」新発売
キリンビバレッジは、独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合し、「健康な人の免疫機能の維持をサポート」する機能性表示食品の「キリン 蜂蜜レモン香る ホット生姜」を9月9日より全国で新発売する。
「キリン 蜂蜜レモン香る ホット生姜」
ホット飲料への健康期待や“免疫ケア”のニーズが高まる季節に、ホット飲料として初となる「プラズマ乳酸菌」入りの「キリン 蜂蜜レモン香る ホット生姜」を発売する。
生姜エキスに加え蜂蜜とレモンの香りで飲みやすく、「プラズマ乳酸菌」1,000億個を配合し、手軽に“免疫ケア”ができる商品である。気温が下がり「体調管理」の意識が高まる時期に、ホット飲料で手軽な“免疫ケア”を提案する。本商品は、2025年9月9日〜全国で発売。
