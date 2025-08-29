「ガルアワ」井桁弘恵・板野友美・莉⼦ら追加出演者解禁「MENʻS NON-NO」＆「Seventeen」SPステージも決定【GirlsAward 2025AW】
【モデルプレス＝2025/08/29】10⽉18⽇に幕張メッセ9-11ホールにて開催される『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER』より、追加出演者が解禁された。
ランウェイを彩るモデル・ゲストには、⼥優、モデル、CM出演などマルチに活躍する井桁弘恵、莉⼦、グループ卒業後もプロデュース業やYouTubeなど多⽅⾯で注⽬を集める板野友美、市川團⼗郎⽩猿の⻑⼥で舞踊家、⼥優として活躍する堀越麗⽲、Z世代に⼤⼈気の“DIY”ダンスボーカルグループBUDDiiSに所属する⼩川史記、もーりーしゅーとらが決定。
また、アーティストとして出演するCUTIE STREETから板倉可奈、真鍋凪咲、原因は⾃分にある。から⼤倉空⼈、杢代和⼈、吉澤要⼈がランウェイに登場し、会場を沸かせる。
さらに、豪華専属モデルによるスペシャルステージが決定。MEN’S NON-NOスペシャルステージには、ゲストとして出演が決定している豊⽥裕⼤、⽔沢林太郎、野村康太に加え、⽇本テレビ系ドラマ『海⽼だって鯛が釣りたい』に出演する中川⼤輔、2025年11⽉から上演予定の舞台『シッダールタ』への出演を控える鈴⽊仁らが登場。
Seventeenスペシャルステージには、来年のNHK連続テレビ⼩説『⾵、薫る』でヒロインを演じる上坂樹⾥、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』に出演中の⽉島琉⾐をはじめ、瀬⼾琴楓、中島瑠菜ら⼥優としても活躍の幅を広げるモデル陣が登場する。
スペシャルステージではそれぞれ、「メンズノンノモデルオーディション2025」グランプリ、「ミスセブンティーン2025」合格者を発表。専属モデルがステージを盛り上げる。（modelpress編集部）
⽇時：2025年10⽉18⽇（⼟）開場13：00／開演14：30（予定）
会場：幕張メッセ9〜11ホール（住所：千葉市美浜区中瀬2-1）
テーマ：Dress Up My Style -Play the game of You-
＜MODEL＞※五十音順
愛来（AMEFURASSHI）／アリアナさくら／井桁弘恵／池田穂乃花／板倉可奈（CUTIE STREET）／板野友美／今森茉耶／王林／大友花恋／大峰ユリホ／小川桜花（Girls2※「2」は二乗が正式表記）／梶原叶渚／加藤栞／加藤史帆／香音／川口ゆりな／玖瑠実／黒瀬ひな／幸澤沙良／小寺結花／小宮山莉渚／小室安未／雑賀サクラ／佐々木久美／佐藤和奏／鈴木ゆうか／滝澤エリカ／谷田ラナ／月丘音彩／鶴嶋乃愛／鶴屋美咲（Girls²）／天翔愛／天翔天音／なえなの／長浜広奈／なごみ／那須ほほみ／土方エミリ／廣川茉音／藤井サチ／星乃夢奈／堀越麗禾／真鍋凪咲（CUTIE STREET）／丸山礼／ミチ／水瀬さらら（Jams Collection）／みりちゃむ／向井怜衣／村上愛花／山口綺羅Girls2）／山口もあ／山本さい／ゆうちゃみ／莉子 他
＜MEN'S NON-NO MODEL＞
守屋光治／中田圭祐／中川大輔／鈴木仁／豊田裕大／水沢林太郎／樋之津琳太郎／稲井孝太朗／高橋璃央／小方蒼介／栄莉弥／鈴々木響／高橋大翔（※「高」は正式には「はしごだか」）／野村康太／四坂亮翔／松井大奈／海谷遠音／石川愛大／嵐翔真 他
＜Seventeen MODEL＞
藤村木音／上坂樹里／瀬戸琴楓／入江美沙希／関谷瑠紀／相羽星良／高比良由菜／中島瑠菜／森崎美月（※「崎」は正式には「たつさき」）／葛西杏也菜／佐藤不二子／石川花／小國舞羽／高橋快空（※「高」は正式には「はしごだか」）／松本麗世／月島琉衣／宮迫翠月／稲光亜依／竹下優名／希咲うみ 他
＜GUEST＞※五十音順
安達祐人／大倉空人（原因は自分にある。）／小川史記（BUDDiiS）／こーくん／とうあ／夏生大湖／ふかわ。／藤岡真威人／もーりーしゅーと／杢代和人（原因は自分にある。）／よしあき／吉澤要人（原因は自分にある。） 他
＜ARTIST＞※五十音順
aoen／CUTIE STREET／原因は自分にある。／MyM／ME:I 他
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄 他
【Not Sponsored 記事】
