INI池崎理人＆高塚大夢、自作イラスト公開に絶賛の声「プレバト！！」で話題「立体感すごい」「プロ級」
【モデルプレス＝2025/08/29】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）のInstagramが28日に更新された。同日放送されたMBS／TBS系『プレバト！！』（毎週木曜よる7時〜）にて披露した池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）と高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）の絵が公開され、注目を集めている。
【写真】INIメンバーのプロ級の絵
同日の放送では、「一筆書きアート」と「色鉛筆」の才能ランキングを放送。INI内でも芸術センスの高さで知られる2人だが、高塚は「一筆書きアート」、池崎は「色鉛筆」に挑戦した。
今回の投稿では、高塚が一筆書きで書いたギターのイラストと、池崎が色鉛筆で描いた貝殻のイラストが公開され、「まさかの、2人揃って特待生の称号をいただきました！！」と記されているように、番組内でも優秀な出演者に与えられる「特待生」となった2人の実力がうかがえる。
これを受けて、コメント欄では絶賛する声が続々。「うますぎるよ」「貝殻の立体感すごい」「りひろむ天才」「プロ級」「一筆書きなのに細かい」「器用ですごい」「才能の塊」などの声が溢れている。（modelpress編集部）
情報：MBS・TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】INIメンバーのプロ級の絵
◆池崎理人＆高塚大夢の絵に反響
同日の放送では、「一筆書きアート」と「色鉛筆」の才能ランキングを放送。INI内でも芸術センスの高さで知られる2人だが、高塚は「一筆書きアート」、池崎は「色鉛筆」に挑戦した。
これを受けて、コメント欄では絶賛する声が続々。「うますぎるよ」「貝殻の立体感すごい」「りひろむ天才」「プロ級」「一筆書きなのに細かい」「器用ですごい」「才能の塊」などの声が溢れている。（modelpress編集部）
情報：MBS・TBS
【Not Sponsored 記事】