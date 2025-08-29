ソン・ジュンギ、『First Love 初恋』の地・北海道に憧れ 日本語で“日本食”トークも
韓国俳優のソン・ジュンギとチョン・ウヒが29日、都内で行われたFOD独占配信ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』（9月5日スタート※全12話）記者発表会に出席。ソン・ジュンギが、日本への熱い想いを語った。
【写真】息ぴったり！ハートを作り笑顔のソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ
ソン・ジュンギは「東京には多く訪れます。ちょっと休みたいと思って訪れるのは、軽井沢です。富士山にも久しぶりに行きました」と日本をよく訪れることを告白。「以前、『優しい男』という作品のとき、青森で撮影したこともありました。きれいな場所なのでまた行きたいと思います。『First Love 初恋』で目にした雪が積もった北海道がいいなと。雪が積もったときに行きたいな」と期待を込めた。
また、「日本に来るときは期待をしてワクワクしています」とにっこり。「日本の食べ物はおいしいものがたくさんあるからです。特にうなぎが大好きなのですが、今回は食べられていないです」と悔しさをにじませつつ、「日本のコンビニで売っているものが大好きなので、おやつなども食べました」と声を弾ませた。
最後は「うなぎ、本当においしいです」と日本語でしみじみと語り、場を和ませた。
ソン・ジュンギは、ドラマ『ヴィンチェンツォ』『太陽の末裔Love Under The Sun 』『財閥家の末息子〜Reborn RichRich〜』など多くのヒット作に出演。チョン・ウヒは、映画『ハン・ゴンジュ 17歳の涙』などに出演し、高く評価されてきた。
『マイ・ユース（my youth）』は、2人にとってロマンス復帰作となる。自身を取り巻くトラブルをきっかけにつらい青春時代を過ごした主人公のソンウ・ヘ（ソン・ジュンギ）が、初恋の人であるソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描く。淡い恋の思い出とリンクする内容で、温かさの中に、どこかギュッと心が痛む切なさを秘めた、共感性の高いストーリーとなる。
監督は『ユミの細胞たち』を手掛けたイ・サンヨプ氏、脚本は『それでも僕らは走り続ける』のパク・シヒョン氏が手がける。
【写真】息ぴったり！ハートを作り笑顔のソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ
ソン・ジュンギは「東京には多く訪れます。ちょっと休みたいと思って訪れるのは、軽井沢です。富士山にも久しぶりに行きました」と日本をよく訪れることを告白。「以前、『優しい男』という作品のとき、青森で撮影したこともありました。きれいな場所なのでまた行きたいと思います。『First Love 初恋』で目にした雪が積もった北海道がいいなと。雪が積もったときに行きたいな」と期待を込めた。
最後は「うなぎ、本当においしいです」と日本語でしみじみと語り、場を和ませた。
ソン・ジュンギは、ドラマ『ヴィンチェンツォ』『太陽の末裔Love Under The Sun 』『財閥家の末息子〜Reborn RichRich〜』など多くのヒット作に出演。チョン・ウヒは、映画『ハン・ゴンジュ 17歳の涙』などに出演し、高く評価されてきた。
『マイ・ユース（my youth）』は、2人にとってロマンス復帰作となる。自身を取り巻くトラブルをきっかけにつらい青春時代を過ごした主人公のソンウ・ヘ（ソン・ジュンギ）が、初恋の人であるソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描く。淡い恋の思い出とリンクする内容で、温かさの中に、どこかギュッと心が痛む切なさを秘めた、共感性の高いストーリーとなる。
監督は『ユミの細胞たち』を手掛けたイ・サンヨプ氏、脚本は『それでも僕らは走り続ける』のパク・シヒョン氏が手がける。