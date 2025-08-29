木下優樹菜、2種類の手作りパスタ披露「トマトたっぷりで美味しそう」「さすがの腕前」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】元タレントの木下優樹菜が28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】木下優樹菜「美味しそう」と話題の手作りパスタ
木下は「熟したトマト3個×カゴメトマトジュース使ってポモドーロ」とつづり、手作りのパスタを披露。横には肉料理と鷹の爪を使ったオイル系のパスタも並んでおり、「毎回2種類のパスタ作るのだるいけど…」としている。
この投稿に、ファンからは「トマトたっぷりで美味しそう」「レシピ知りたい」「2種類も作ってるの尊敬」「さすがの腕前」といったコメントが寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】木下優樹菜「美味しそう」と話題の手作りパスタ
◆木下優樹菜、2種類の手作りパスタ披露
木下は「熟したトマト3個×カゴメトマトジュース使ってポモドーロ」とつづり、手作りのパスタを披露。横には肉料理と鷹の爪を使ったオイル系のパスタも並んでおり、「毎回2種類のパスタ作るのだるいけど…」としている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】