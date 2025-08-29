趣里が結婚、母・伊藤蘭の投稿に「素敵なお母様」「なんだか泣けました」反響
歌手の伊藤蘭（70）が29日、自身のインスタグラムにて、娘・趣里（34）の結婚を祝福。ファンから多数の祝福と、親心について共感するコメントが多数寄せられた。
【写真】母の愛が伝わる言葉…娘・趣里との2ショット写真を添えて祝福した伊藤蘭
きょう29日、趣里とBE:FIRSTの“RYOKI”こと三山凌輝（26）が結婚と第1子妊娠を発表。伊藤は投稿で、今年1月に開催された自身のツアー公演で趣里と共演した際の写真を添え、「趣里 心からおめでとう」と祝福。また「母はずっと見守っていました もちろん これからもずっとね」と母親としての優しさあふれる言葉をつづった。
この投稿に「水谷家の皆さん、おめでとうございます」など祝福の声が多数寄せられた。また、伊藤の「母はずっと見守っていました」という親心に対して「なんだか泣けました」「素敵なお母様で涙が出ます」「巣立った子どもを親はただ見守る、ずっと見守る。そして幸せを願う、ずっと願う。そうですよね」など共感の声も集まった。
また「とうとうばぁばですねぇ 孫は可愛いですよぉ」「蘭ちゃんがバァバになるなんて信じられないです」「お孫さんの為にも、ますます元気になって」など、孫が誕生することへのコメントも寄せられた。
趣里と三山は29日、自身のインスタグラムで結婚と第1子妊娠を報告。「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています。これからも2人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております。温かく見守っていただけたら幸いです」と直筆の署名を添えながら伝えた。
伊藤は1955年1月13日生まれ、東京都出身。伝説のアイドルグループ・キャンディーズの元メンバー。1973年9月、田中好子、藤村美樹と共にキャンディーズを結成しデビュー。78年の解散後は、俳優業としても活躍した。1989年1月に俳優の水谷豊と結婚。90年に長女で俳優・趣里が誕生した。
