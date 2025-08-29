日本代表戦に臨むメキシコ代表のメンバーが発表！ アギーレ監督はラウル・ヒメネスなどを招集
メキシコサッカー連盟（FMF）は28日、9月の活動に臨むメキシコ代表メンバーを発表した。
元日本代表指揮官のハビエル・アギーレ監督率いるメキシコ代表は、9月にアメリカ遠征を予定。同月6日に日本代表と、3日後の9日には韓国代表との国際親善試合を実施する。FIFAワールドカップ26のホスト国であるメキシコは、すでに開催国として9大会連続18回目の本大会出場が確定済み。ワールドカップ開幕まで残り1年を切るなか、史上最高成績となるベスト4進出に向け、アジアの強豪2カ国との実戦で代表強化を図る。
メンバーにはフルアム（イングランド）で活躍するFWラウル・ヒメネスや、現在ミラン（イタリア）に所属するFWサンティアゴ・ヒメネスらが選出。同選手はかつてフェイエノールト（オランダ）に在籍し、FW上田綺世とチームメイトだった経験を持つ。他にもフェネルバフチェ（トルコ）に所属するMFエドソン・アルバレスなどの実力者が顔を揃えている。
発表されたメキシコ代表メンバーは以下の通り。
▼GK
ルイス・マラゴン（クラブ・アメリカ）
ラウル・ランヘル（グアダラハラ）
カルロス・モレノ（パチューカ）
▼DF
ロドリゴ・ウエスカス（コペンハーゲン／デンマーク）
ホルヘ・サンチェス（クルス・アスル）
セサル・モンテス（ロコモティフ・モスクワ／ロシア）
ヨハン・バスケス（ジェノア／イタリア）
フアンホ・プラタ（UANLティグレス）
ヘスス・オロスコ（クルス・アスル）
ヘスス・ガジャルド（トルーカ）
マテオ・チャベス（AZ／オランダ）
▼MF
エドソン・アルバレス（フェネルバフチェ／トルコ）
エリック・リラ（クルス・アスル）
マルセル・ルイス（トルーカ）
カルロス・ロドリゲス（クルス・アスル）
オルベリン・ピネダ（AEKアテネ／ギリシャ）
エリック・サンチェス（クラブ・アメリカ）
▼FW
ロベルト・アルバラード（グアダラハラ）
ディエゴ・ライネス（UANLティグレス）
セザール・ウエルタ（アンデルレヒト／ベルギー）
ラウル・ヒメネス（フルアム／イングランド）
サンティアゴ・ヒメネス（ミラン／イタリア）
イルビング・ロサノ（サンディエゴFC／アメリカ）
アレクシス・ベガ（トルーカ）
ヘルマン・ベルテラメ（モンテレイ）
元日本代表指揮官のハビエル・アギーレ監督率いるメキシコ代表は、9月にアメリカ遠征を予定。同月6日に日本代表と、3日後の9日には韓国代表との国際親善試合を実施する。FIFAワールドカップ26のホスト国であるメキシコは、すでに開催国として9大会連続18回目の本大会出場が確定済み。ワールドカップ開幕まで残り1年を切るなか、史上最高成績となるベスト4進出に向け、アジアの強豪2カ国との実戦で代表強化を図る。
発表されたメキシコ代表メンバーは以下の通り。
▼GK
ルイス・マラゴン（クラブ・アメリカ）
ラウル・ランヘル（グアダラハラ）
カルロス・モレノ（パチューカ）
▼DF
ロドリゴ・ウエスカス（コペンハーゲン／デンマーク）
ホルヘ・サンチェス（クルス・アスル）
セサル・モンテス（ロコモティフ・モスクワ／ロシア）
ヨハン・バスケス（ジェノア／イタリア）
フアンホ・プラタ（UANLティグレス）
ヘスス・オロスコ（クルス・アスル）
ヘスス・ガジャルド（トルーカ）
マテオ・チャベス（AZ／オランダ）
▼MF
エドソン・アルバレス（フェネルバフチェ／トルコ）
エリック・リラ（クルス・アスル）
マルセル・ルイス（トルーカ）
カルロス・ロドリゲス（クルス・アスル）
オルベリン・ピネダ（AEKアテネ／ギリシャ）
エリック・サンチェス（クラブ・アメリカ）
▼FW
ロベルト・アルバラード（グアダラハラ）
ディエゴ・ライネス（UANLティグレス）
セザール・ウエルタ（アンデルレヒト／ベルギー）
ラウル・ヒメネス（フルアム／イングランド）
サンティアゴ・ヒメネス（ミラン／イタリア）
イルビング・ロサノ（サンディエゴFC／アメリカ）
アレクシス・ベガ（トルーカ）
ヘルマン・ベルテラメ（モンテレイ）