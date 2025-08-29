「日本の…いや地球の宝」ラウール、Mカオフショットを公開！ 「どうした？ しょっぴー」の声も
Snow Manのラウールさんは8月28日、自身のInstagramを更新。韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」に初出演した際のオフショットを公開し、反響を呼びました。
コメントでは、「ラウくんMカお疲れ様です」「パフォーマンスキレッキレで美しかった」「まじで天使って存在するんですね」「王子様すぎる、大好き！！！」「日本の…いや地球の宝」といった声や、「どうした？ しょっぴー 放心状態かぁ〜？」「ぽやぽやしょっぴー」「しょっぴー...抜け殻やん」など写り込んだ渡辺さんにツッコミを入れる声も寄せられました。
「ラウくんMカお疲れ様です」ラウールさんは、「Snow Manが初めて韓国の歌番組に出演しました。ありがとうございます。楽しかったです」と韓国語でつづり、4枚の写真を投稿。韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」に初出演した際のオフショットです。ラウールさんは黒いスーツに、メンバーカラーである白色のシャツやちょうネクタイを合わせたスタイルです。4枚目では、メンバーの渡辺翔太さんが後ろに写り込んでおり、ぽやっとした表情でラウールさんの方を見つめているようです。
最新シングル「カリスマックス」をTV初披露Snow Manは「M COUNTDOWN」で、25日にリリースした最新デジタルシングル「カリスマックス」を初パフォーマンス。会場を大いに盛り上げました。今後の活躍が楽しみですね。
