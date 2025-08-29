“匂わせ”で話題の美人モデル、結婚を発表。夫とのツーショットも公開「これからも変わらず破天荒で」
モデルの水谷果絵さんは8月28日、自身のInstagramを更新。結婚を発表し、夫とのツーショットを公開しました。
【写真】水谷果絵の純白ドレス姿
「にやついています！」水谷さんは「この度、結婚したことをご報告させていただきます」とつづり、8枚の写真を投稿。ウエディングフォトを公開しました。純白のドレスに身を包んだ美しいソロショットや、夫とのツーショットがあります。また「あ！この間のドレスの撮影は本当にお仕事ね 匂わせえぐいってめちゃくちゃ言われまくったので補足っととと」と説明しています。
コメントでは「めっちゃお綺麗で素敵です」「おめでとう御座います！これからも変わらず破天荒であってください」「うん、今日もいい女過ぎる」「いつまでも美しく可愛くそして何より幸せでいて下さいね」「少しJealousy(笑)」「3枚目可愛すぎるー」「にやついています！」と、祝福や歓喜の声が寄せられました。
「お仕事でずっとしたかったドレス撮影」18日には「お仕事でずっとしたかったドレス撮影 めちゃくちゃ可愛いドレスをたくさん着れて、皆さん優しくて幸せな撮影でした」とつづり、きれいな白いドレスを着て撮影している様子を公開していた水谷さん。これが“匂わせ”だと話題になっていたようです。こちらもとても美しいので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
