¡Ö¹õÄ¬Âç¼Ø¹Ô¡×7Ç¯9¤«·î¤Ö¤ê¤Ë½ªÂ©¡¡µù¶È¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤«¡¡µ¤¾ÝÄ£¡¡Åì³¤¡Á´ØÅì¤Îµ¤¸õ¤Ë¤â±Æ¶Á¡¡½ë¤µ¡¦Âç±«´ËÏÂ¤Î²ÄÇ½À¤â
µ¤¾ÝÄ£¤Ï7Ç¯9¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹õÄ¬¡×¤ÎÂç¤¤Ê¼Ø¹Ô¤¬½ªÂ©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µù¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Î¤Û¤«¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ä´ØÅìÃÏÊý¤Îµ¤¸õ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½£¤ÎÆî¤Ë¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤³¤Î®¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹õÄ¬¡×¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¹õÄ¬¡×¤Ï2017Ç¯8·î°Ê¹ß¡¢µª°ËÈ¾Åç¤«¤éÅì³¤²¤ÇÆî¤ËÂç¤¤¯¼Ø¹Ô¤¹¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂç¼Ø¹Ô¡×¤Î·ÑÂ³´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡Öº£Ç¯4·î¤ËÂç¼Ø¹Ô¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢4·î¤Ë½ªÂ©¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÈ¤«¤¤¹õÄ¬¤ÎÂç¼Ø¹Ô¤¬²ò¾Ã¤·¡¢³¤¿å²¹¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Êá¤ì¤ëµû¤Î¼ïÎà¤äµù¾ì¤Î°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢µù¶È¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¹õÄ¬Âç¼Ø¹Ô¡×¤Î½ªÂ©¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Îµ¤¸õ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌÂç³Ø¡¦¿ùËÜ¼þºî½Ú¶µ¼ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡Ö¹õÄ¬Âç¼Ø¹Ô¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç¹ß¿åÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½1.5ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢µ¤²¹¤Ï¤ª¤è¤½1¡î¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢´ØÅìÃÏÊý¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Öº£²ó¡¢¹õÄ¬Âç¼Ø¹Ô¤¬½ªÂ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿±Æ¶Á¤Ï½ù¡¹¤Ë´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
