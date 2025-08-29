２９日に放送されたＴＢＳ系「ひるおび！」では、フジテレビが元社長の港浩一氏、専務の大多亮氏へ損害賠償請求を求める提起を東京地裁に起こしたことを取り上げた。賠償請求は５０億円。経済評論家の加谷珪一氏は現経営陣からすれば「この金額はどうしても必要だった」と分析した。

この日はフジテレビが港氏、大多氏に５０億円の損害賠償請求を求める裁判を起こしたことを取り上げた。フジテレビはこの５０億円というものは「２５年６月３０日までにフジテレビが被った損害額４５３億３５０３万６７０７円の一部」だと説明している。

加谷氏は「この世界を知っている人間からすると、（５０億円は）そんなに大きくないなという感覚ですが、ただやっぱり世間一般の方、５０億ってやっぱりびっくりしますよね」と切り出し、現経営陣が今、一番困るのは「旧経営陣と同じじゃないかって見られること」だと指摘。

生まれ変わったフジテレビをアピールしなければ「投資家が納得しない」とも語り、「そのためにはやっぱり同僚、上司後輩であった人を５０億も提訴するっていうのは、決別を宣言する非常にいい材料になるので、この金額はどうしても必要だったということなんでしょうね。それは５億では足りないってこと」とも語っていた。